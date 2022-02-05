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«Несамостоятельная структура»: Вострецов возмутился «колонизацией Европы без боя»
Политика
«Несамостоятельная структура»: Вострецов возмутился «колонизацией Европы без боя»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Российский политик, председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал мнение, что Европа действует под надзором Соединенных Штатов. Политик убежден, что антироссийские санкции ― это поле интересов США, а не Евросоюза.

Напомним, представители ЕС работают над пакетом новых санкций против РФ: из-за этого Москва может лишиться товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Предположения недавно подтвердил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«У Европы, к сожалению, нет собственной политической повестки. Я не знаю, почему наши политические деятели тратят время на переговоры с Европой. Все эти «ритуальные танцы» ничего не дадут. Все европейские решения принимаются в Вашингтоне. Мы это видим и по «Северному потоку — 2», и по остальным делам. А кто больше возникает — Польша, Прибалтика, Франция, — все зависит от того, у кого когда выборы и какие у них есть интересы», — поделился точкой зрения Вострецов.

«Несамостоятельная структура»: Вострецов возмутился «колонизацией Европы без боя»
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

По мнению Вострецова, Запад играет на мировом поле чужими руками. Ему нелегко признавать, что, к сожалению, США «без боя колонизировали Европу» и диктуют ей свой политический курс.

«Америка без боя колонизировала Европу и диктует ей, что делать, что покупать, какие ценности поддерживать, а какие — нет. Европа сегодня — абсолютно несамостоятельная структура. НАТО и Европа — это одна Америка, остальное — профанация», — резюмировал свою позицию Вострецов.

Тем временем известный немецкий политолог Александр Рар ранее оценил дальнейшие перспективы в отношениях между США и Россией. Эксперт высказал мнение, почему Запад пока все еще не стремится пойти на уступки РФ и как может дальше развиваться ситуация в целом.

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