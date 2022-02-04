Трамп признал, что США вынуждены обращаться за помощью к России

Вашингтон, 4 февраля. Действующее американское руководство сумело уничтожить страну за один год. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее он уже говорил, что Соединенные Штаты сейчас «катятся к чертям», передает Радио Sputnik.

Политик перечислил неудачи действующего главы Белого дома Джо Байдена. К их числу он отнес хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост уровня инфляции, распространение коронавируса и ситуацию на границе США.

«Нашу страну разрушили за один год», — сказал Трамп в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.

Бывший президент добавил, что американское государство до Байдена было энергонезависимым, а теперь Вашингтон вынужден обращаться за помощью к ОПЕК и России.

Трамп до этого пригрозил Белому дому новыми массовыми протестами. Он также обвинил Байдена в коррупции и слабости.