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Почему палестинцы устроили антииранский митинг в секторе Газа

Весь мир
Почему палестинцы устроили антииранский митинг в секторе Газа
Global Look Press  /  Ayman Ameen/Keystone Press Agency

На территории сектора Газа палестинцы провели антииранскую демонстрацию. Участники протестного шествия критиковали власти Исламской Республики, а также жгли портреты духовного лидера Ирана Али Хаменеи, руководителя ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также убитого в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани.

В чем причина выступлений

В социальных сетях появились версии о том, что митинги стали проявлением отношения простых граждан к власти в регионе исламистского движения ХАМАС, союзных ему группировок и поддерживающего их Тегерана. Согласно публикуемым в СМИ сообщениям, жители сектора Газа протестовали из-за бедности, безработицы, тяжелых экономических и гуманитарных условий, в которых они оказались.

Почему палестинцы устроили антииранский митинг в секторе Газа
Федеральное агентство новостей /

Тем не менее есть данные, что подготовлена демонстрация была работающим на территории палестинского анклава «Фондом Абдуллы Азиза бин База». Данная организация зарегистрирована в Саудовской Аравии и известна распространением среди палестинской молодежи исламистских идей, нередко граничащих с радикализмом.

При этом вся деятельность этого фонда сконцентрирована преимущественно в интересах королевства, так что антииранский характер организованных ею выступлений не вызывает удивления — Эр-Рияд традиционно конкурирует с Тегераном в регионе несмотря на все шаги по урегулированию двусторонних отношений. 

Зачем Саудовская Аравия и Иран стремятся улучшить взаимоотношения
Федеральное агентство новостей /

Движение реагирует

Администрация движения ХАМАС, представляющего власть в секторе Газа, уже отреагировала на произошедшее. Ее представители раскритиковали организаторов и участников протестного шествия и назвали случившееся злоупотреблением свободой слова в регионе. В исламистской организации осудили попытку оскорбить «арабских и мусульманских братьев», а также высоко оценили заслуги «Хезболлы» и Тегерана в их помощи палестинскому народу.

Почему палестинцы устроили антииранский митинг в секторе Газа
Федеральное агентство новостей /

В официальном сообщении ХАМАС также говорится, что страны региона традиционно поддерживали проживающих в этой местности арабов, даже несмотря на разность мнений по каким-то вопросам. В соответствии с идеологией палестинского движения, главным врагом мусульман является исключительно еврейское государство.

Нельзя не отметить, что силы ХАМАС держат под своим контролем внутреннюю обстановку в секторе Газа, поэтому рассчитывать на то, что шествие активистов приведет к каким-то более массовым выступлениям, не стоит. Тем не менее произошедшее демонстрирует новое идеологическое обострение ирано-саудовских отношений в регионе.

Ждать ли реакции Тель-Авива

В то же время палестинские территории находятся в зоне интересов Израиля, другого противника Ирана. Пусть еврейское государство и не имеет официальных отношений с королевством, тенденцию к улучшению их взаимодействия можно проследить. Одним из последних проявлений определяющегося доверия явилось то, что на проходящих в ближневосточном регионе учениях, организованных США, Израиль и Саудовская Аравия будут действовать сообща.

И этот прецедент еще более объясняет тот факт, что ранее враждебные государства определяют курс на сближение под предлогом противостояния общей для них угрозе. Поэтому в перспективе, если саудовские учреждения решат организовать антииранские выступления в других регионах Палестины, Тель-Авив вряд ли станет этому препятствовать.

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