Почему палестинцы устроили антииранский митинг в секторе Газа

На территории сектора Газа палестинцы провели антииранскую демонстрацию. Участники протестного шествия критиковали власти Исламской Республики, а также жгли портреты духовного лидера Ирана Али Хаменеи, руководителя ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также убитого в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани.

#Gaza

Los palestinos también prendieron fuego a las imágenes del dictador de #Irán, Khamenei.

Esto desacredita la afirmación hecha por el régimen de Irán y sus apologistas/cabilderos en Occidente de que todos los palestinos apoyan el régimen de Teherán.pic.twitter.com/tYyfIUfr7G — ???????????????? ???????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????ツ (@Neda100Liberty) February 4, 2022

В чем причина выступлений

В социальных сетях появились версии о том, что митинги стали проявлением отношения простых граждан к власти в регионе исламистского движения ХАМАС, союзных ему группировок и поддерживающего их Тегерана. Согласно публикуемым в СМИ сообщениям, жители сектора Газа протестовали из-за бедности, безработицы, тяжелых экономических и гуманитарных условий, в которых они оказались.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее есть данные, что подготовлена демонстрация была работающим на территории палестинского анклава «Фондом Абдуллы Азиза бин База». Данная организация зарегистрирована в Саудовской Аравии и известна распространением среди палестинской молодежи исламистских идей, нередко граничащих с радикализмом.

#Palestinians have launched a new social media campaign in #protest of #Hamas’ rule of the #Gaza Strip for poverty, unemployment, harsh economic & humanitarian conditions.. They condemned Hamas for its alliance with Iran & other Iranian-backed terrorist groups in the #MiddleEast. pic.twitter.com/gXR6pY8Zsq — The Arab Posts (@The_Arab_Posts) January 29, 2022

При этом вся деятельность этого фонда сконцентрирована преимущественно в интересах королевства, так что антииранский характер организованных ею выступлений не вызывает удивления — Эр-Рияд традиционно конкурирует с Тегераном в регионе несмотря на все шаги по урегулированию двусторонних отношений.

Федеральное агентство новостей /

Движение реагирует

Администрация движения ХАМАС, представляющего власть в секторе Газа, уже отреагировала на произошедшее. Ее представители раскритиковали организаторов и участников протестного шествия и назвали случившееся злоупотреблением свободой слова в регионе. В исламистской организации осудили попытку оскорбить «арабских и мусульманских братьев», а также высоко оценили заслуги «Хезболлы» и Тегерана в их помощи палестинскому народу.

Федеральное агентство новостей /

В официальном сообщении ХАМАС также говорится, что страны региона традиционно поддерживали проживающих в этой местности арабов, даже несмотря на разность мнений по каким-то вопросам. В соответствии с идеологией палестинского движения, главным врагом мусульман является исключительно еврейское государство.

Нельзя не отметить, что силы ХАМАС держат под своим контролем внутреннюю обстановку в секторе Газа, поэтому рассчитывать на то, что шествие активистов приведет к каким-то более массовым выступлениям, не стоит. Тем не менее произошедшее демонстрирует новое идеологическое обострение ирано-саудовских отношений в регионе.

Ждать ли реакции Тель-Авива

В то же время палестинские территории находятся в зоне интересов Израиля, другого противника Ирана. Пусть еврейское государство и не имеет официальных отношений с королевством, тенденцию к улучшению их взаимодействия можно проследить. Одним из последних проявлений определяющегося доверия явилось то, что на проходящих в ближневосточном регионе учениях, организованных США, Израиль и Саудовская Аравия будут действовать сообща.

ICYMI: #Israel takes part in a huge US-led naval exercise in the Middle East, for the first time publicly joining #SaudiArabia and Oman, two counties it has no diplomatic relations with despite its normalization of ties with some Gulf states.https://t.co/qtolEZVxes — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 3, 2022

И этот прецедент еще более объясняет тот факт, что ранее враждебные государства определяют курс на сближение под предлогом противостояния общей для них угрозе. Поэтому в перспективе, если саудовские учреждения решат организовать антииранские выступления в других регионах Палестины, Тель-Авив вряд ли станет этому препятствовать.