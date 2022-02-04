Стоимость нефти может достигнуть 100 долларов за баррель в нынешнем году

Вчерашний день торгов на бирже завершился достаточно уверенным ростом цен на нефть. Буквально несколько дней назад стоимость черного золота консолидировалась в районе отметки 90 долларов за баррель, сейчас же нефть достигла отметки 92,5. Что влияет на цены и будет ли баррель нефти стоить 100 долларов — рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Движение вверх

По мнению экспертов, положительных факторов для роста стоимости нефти сейчас достаточно много. Так, в Соединенных Штатах Америки продолжаются холода, особое беспокойство вызывает Техас.

«В Техасе находится большое количество мощностей. Сейчас там отмечают случаи отключения электроэнергии. Это влияет на добычу нефти в Пермском бассейне, где добывается ее значительная часть Америки. Таким образом, в США может сократиться добыча нефти, а тот дефицит, который есть на рынке, может только усилиться», — объясняют специалисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также во многих американских СМИ появились сообщения, что Россия якобы готовит провокацию для начала вторжения на территорию Украины. По словам аналитиков, среди участников рынка есть опасения на этот счет.

«Это приведет к введению санкций против России, что отразится на экспорте российской нефти. Такая ситуация лишь усугубит положение на мировом рынке», — говорят эксперты.

Цены на нефть также подталкивают вверх ожидаемое решение ОПЕК+ об увеличении в марте добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

«Западные инвестиционные банки продолжают говорить о том, что в этом году цены на нефть могут достигнуть отметки 100 долларов за баррель», — отмечают аналитики.

Напряженность на рынке нефти, по мнению специалистов, может снизить ситуация с Ираном. Новый министр нефти Ирана Джавад Оджи отметил, что в случае, если республика вернется на мировой рынок, то она готова нарастить добычу черного золота до 1,5 млн баррелей в сутки. Это может перекрыть дефицит нефти на рынке и остановить рост цен на нее.

Укрепление позиций

ФБА «Экономика сегодня» /

Сегодня российская валюта немного укрепилась в отношении доллара и остановилась на отметке 76 рублей. Помимо сообщений в американских СМИ о якобы готовящейся провокации со стороны России по «вторжению» на Украину, важным событием для позиции рубля является то, что сегодня президент РФ Владимир Путин отправился в Китай на открытие Олимпийских игр, где уже провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

«В рамках переговоров были подписаны контракты на поставку нефти и газа в Китай. Также Китай поддержал обеспокоенность России и необходимость юридических гарантий в части нерасширения НАТО. Поддержка Китая может оказать влияние на Запад, чтобы переговоры сдвинулись с мертвой точки», — полагают эксперты.

Высокие цены на нефть положительно сказываются на российском валютном рынке. Рубль поддерживает еще и то, что ЦБ РФ может пойти на повышение процентной ставки, поскольку инфляция в стране остается на достаточно высоком уровне.

«Тем не менее геополитическая обстановка остается в центре внимания. Также ожидается встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который на днях улетел в Киев, и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому Украину еще предстоит посетить. Это также может продвинуть диалог по вопросам безопасности», — отметили аналитики.

Сдерживает позиции рубля объявление Министерства финансов РФ о новых условиях для покупки валюты на период с 7 февраля по 4 марта. Но пока, по словам экспертов, рубль чувствует себя неплохо и находится в диапазоне 75,5-79,5 рубля за доллар.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова назвала справедливым курс российской валюты к американской от 60 до 64 рублей за доллар. Однако для того, чтобы рубль укреплялся, нужно принять соответствующие меры.