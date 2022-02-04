Милиции ЛДНР создали каналы в Rutube после блокировки аккаунтов администрацией YouTube

Донецк, 4 февраля. Народные милиции ЛДНР запустили каналы на российском видеохостинге Rutube. Такое решение было принято после блокировки аккаунтов в YouTube.

Администрация видеохостинга заблокировала каналы Народной милиции ЛНР и ДНР. Оборонные ведомства нашли альтернативную площадку и снова создали аккаунты.

«Народная милиция подготовила альтернативную площадку для размещения видеоматериалов на российском видеохостинге», — пояснили в сообщении Народной милиции ДНР.

Ранее стало известно, что блокировке подверглись каналы Гостелерадиокомпании ЛНР и Луганского информационного центра. Это произошло в ночь на четвертое февраля.