Источник в МИД РФ: Россия разочарована западной реакцией на требования по безопасности

Москва, 4 февраля. Россия разочарована реакцией стран Запада на требования Москвы в сфере обеспечения безопасности. Об этом заявил источник в МИД РФ.

Тем не менее российские представители обратили внимание, что оппоненты серьезно подходят к обсуждению других вопросов по безопасности. Как следствие, Москва положительно оценивает готовность продолжить диалог по данной теме.

Источник в российском дипведомстве подчеркнул, что не может сказать о реальном шаге со стороны стран Запада навстречу Москве. Но была продемонстрирована заинтересованность в дальнейших переговорах.

«Да, мы разочарованы тем, что по нашим главным требованиям движения навстречу России нет. Но вместе с тем мы видим серьезность подхода оппонентов к целому ряду аспектов, в том числе текущей повестки дня в области контроля над вооружениями», — заявляет источник ТАСС.

Серия контактов России с представителями стран Запад по безопасности будет продолжена в ближайшее время.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что ответы США и НАТО на российские предложения по обеспечению безопасности в Европе не вызывают энтузиазма.