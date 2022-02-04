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Биткоин подорожал на 8% за сутки

Экономика
Биткоин подорожал на 8% за сутки
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 4 февраля. Первая криптовалюта продемонстрировала серьезное укрепление в ходе пятничных торгов, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Биткоин вернулся к росту. Стоимость цифровой монеты за последние 24 часа поднялась до 39,4 тыс. долларов. Капитализация криптоактива достигла по информации CoinGecko 751 млрд долларов — это около трети всего рынка виртуальных денег.

При этом главная криптовалюта современности всего за полчаса подскочила более чем на 2,5 тыс. долларов или 5%, выйдя вначале к уровню 39,8 тыс. долларов.

Криптоаналитик Бенджамин Коуэн несколько дней назад презентовал прогноз, который предполагает, что биткоин вскоре полностью возвратится в фазу укрепления. По его словам, это должно случиться через три недели. Накануне же цифровая монета дешевела до 36,2 тыс. долларов.

Основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец предположил, что в случае введения в России налога на прибыль или НДФЛ при осуществлении операций с криптовалютой по переводу ее в фиаты, бюджет страны каждый год будет дополнительно получать более 50 млрд рублей.

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