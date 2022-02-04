«Грубая ошибка»: Бестемьянова одной фразой оценила выступление Синициной и Кацалапова

Олимпийская чемпионка, советская фигуристка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с ФАН одной фразой оценила выступление российских фигуристов Виктории Синицина и Никиты Кацалапова. Спортсмены заняли второе место в ритм-танце в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине и уступили первенство американцам.

«Ошибка была. В предписанном элементе ― это грубая ошибка. Поэтому вторые. Я пожелаю всем нашим спортсменам, кто соревнуется в командных зачетах удачи и всем чистым прокатов. Когда ты сделал все чисто, как мог ― это всегда дается внутренняя уверенность дается, чтобы двигаться дальше в индивидуальном зачете», — сказала собеседница.

ТАСС / Геодакян Артем

Тем временем Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью расположились на первой строчке, набрав 86,56 балла. Выступление россиян судьи оценили в 85,05 балла. Третье место присудили спортсменам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии: их номер в сумме принес паре 83,83 балла. После двух дисциплин командного турнира фигуристов на первом месте идет сборная США, в копилке которой 20 очков. Россия занимает вторую строчку — 17 очков. С отставанием в шесть очков на третьем месте находится Италия.