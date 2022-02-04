Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 22:13
22:06
Общество
Гематолог Новицкий: густая кровь может привести к варикозу и инсульту
21:46
Экономика
Стоимость нефти может достигнуть 100 долларов за баррель в нынешнем году
21:45
Шоу-бизнес
Актриса Тамара Семина назвала покойного Леонида Куравлева неблагодарным другом
21:35
Весь мир
Крупную партию контрабандной марихуаны выбросило волнами на побережье Ливии
21:20
Политика
Политолог Межевич назвал «паникой» реакцию властей Германии на закрытие в РФ корпункта DW
21:13
Общество
«Хорошо, но мало»: Роман Носиков о мерах против Deutsche Welle в России
21:11
Весь мир
ООН не может задействовать для помощи Афганистану свои средства на счету в Кабуле
21:08
Весь мир
Глава ННК Саналла обсудил с США строительство нефтеперерабатывающего завода в Ливии
21:04
Весь мир
Байден отказался поддержать движение за сокращение финансирования полиции
21:03
Общество
Иммунолог Крючков заявил об эффективности масок против омикрон-штамма COVID-19
Все новости

«Грубая ошибка»: Бестемьянова одной фразой оценила выступление Синициной и Кацалапова
Спорт
«Грубая ошибка»: Бестемьянова одной фразой оценила выступление Синициной и Кацалапова
Global Look Press  /  © Raniero Corbelletti / AFLO

Олимпийская чемпионка, советская фигуристка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с ФАН одной фразой оценила выступление российских фигуристов Виктории Синицина и Никиты Кацалапова. Спортсмены заняли второе место в ритм-танце в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине и уступили первенство американцам.

«Ошибка была. В предписанном элементе ― это грубая ошибка. Поэтому вторые. Я пожелаю всем нашим спортсменам, кто соревнуется в командных зачетах удачи и всем чистым прокатов. Когда ты сделал все чисто, как мог ― это всегда дается внутренняя уверенность дается, чтобы двигаться дальше в индивидуальном зачете», — сказала собеседница.

«Грубая ошибка»: Бестемьянова одной фразой оценила выступление Синициной и Кацалапова
ТАСС / Геодакян Артем

Тем временем Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью расположились на первой строчке, набрав 86,56 балла. Выступление россиян судьи оценили в 85,05 балла. Третье место присудили спортсменам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии: их номер в сумме принес паре 83,83 балла. После двух дисциплин командного турнира фигуристов на первом месте идет сборная США, в копилке которой 20 очков. Россия занимает вторую строчку — 17 очков. С отставанием в шесть очков на третьем месте находится Италия.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Грубая ошибка»: Бестемьянова одной фразой оценила выступление Синициной и Кацалапова
бестемьянова олимпийские игры - 2022 синицина и кацалапов спортивные танцы на льду
Комментировать