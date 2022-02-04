Тренер сборной Украины по мини-футболу давал тактическую установку игрокам на русском

Амстердам, 4 февраля. Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко обратился к подопечным на русском языке в перерыве матча ЧЕ с Россией.

Первый тайм полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Украина — Россия завершился со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей. В перерыве Александр Косенко обратился к своей команде на русском языке. Он эмоционально объяснял установку на второй тайм. Матч сборных Украины и России проходит на стадионе «Зигго Дом».

Во второй полуфинальной встрече чемпионата Европы по мини-футболу Португалия сыграет с Испанией. Встреча плей-офф континентального первенства начнется в 22 часа по московскому времени.