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Китайский аналитик Цинсун: Путин и Си Цзиньпин совместным заявлением послали США сигнал

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 20:06
Политика
Китайский аналитик Цинсун: Путин и Си Цзиньпин совместным заявлением послали США сигнал
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 4 февраля. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин приняли совместное заявление. В нем главы государств послали сигнал США, считает аналитик из КНР Вань Цинсун.

В беседе с РИА Новости младший научный сотрудник Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета отметил, что документ может быть реакцией на нежелание американских властей вести диалог по гарантиям безопасности. Кроме того, Москва и Пекин призвали Вашингтон отказаться от размещения ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Россия и Китай не только выразили недовольство по поводу того, что США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на озабоченность всего мира, но и направили США своего рода сигнал о том, что будут осуществлять еще более тесную координацию по охране стратегической безопасности в своих странах, так как в этом вопросе отступать им некуда», — уточник аналитик.

Путин и Си Цзиньпин подписали документ 4 февраля. Глава российского государства прибыл в Китай в день открытия Олимпийских игр. Он встретился со своим коллегой и посетил торжественную церемонию по соревнованиям.

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Си Цзиньпин путин россия сша китай цинсун
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