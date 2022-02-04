«Хорошо, но мало»: Роман Носиков о мерах против Deutsche Welle в России

Россия в качестве взаимной любезности в ответ на блокирование российского телеканала RT DE в Германии «выставила на мороз» немецкое правительственное издание Deutsche Welle.

И это хорошо.

Что в этом хорошего? Во-первых, без работы может остаться «художник» Сергей Елкин. Это уже, по моему мнению, само по себе приятно.

Во-вторых, мы можем понаблюдать за совершенно бесценной реакцией наших уважаемых немецких партнеров и оценить, насколько все плохо. То есть насколько немецкая бюрократия на данный момент заидеологизирована, а насколько прагматична.

Ответ мы получили, конечно, потрясающий.

Ответ мы получили прямо от министра по делам культуры ФРГ Клаудии Рот:

«Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие ее офиса в Москве абсолютно неприемлемы».

Global Look Press / Kay Nietfeld/dpa

Политики и чиновники Германии устроили соревнование в дисциплинах «это другое» и «нас-то за что?!», в ходе которых неоднократно разъяснили себе и друг другу, что Deutsche Welle — это свободное независимое СМИ, которое занимается честной журналистикой на деньги немецкого правительства, а RT — это российская государственная пропаганда. Поэтому RT запрещать можно и нужно, а запрет Deutsche Welle — это акт цензуры и удар по свободе слова.

В качестве вишенки на этом торте — полное игнорирование Deutsche Welle запрета на работу в России. Они продолжили вещание.

То есть существует ненулевая вероятность того, что решение России о прекращении деятельности Deutsche Welle придется воплощать в жизнь принудительно. Очевидно, сопутствующий этому скандал редакция Deutsche Welle видит как свой вклад в укрепление российско-немецких отношений.

Перед нами — фактически ведение внешней политики по чешскому рецепту — когда все достижения МИДов двух стран может подправить хорошо подмазанный (например, США) некрупный чиновник.

Второе событие, влияющее на российское информационное поле, которое стоит отметить, — это предписание, разосланное Роскомнадзором по разным редакциям, где в соответствии с ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности» содержится требование удалить на своих ресурсах материалы с расследованиями команды ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана в России экстремистской и запрещена на территории страны) с 2017 по 2020 год. Потому что в этих материалах содержатся призывы к экстремистской деятельности.

Это предписание тоже в устах нашей прогрессивной общественности моментально превратилось в цензуру.

Третье событие — это начавшееся и сопровождающееся постоянными скандалами расследование деятельности ресурса 1ADAT, прославляющего террористов, разжигающего антироссийские настроения и финансируемого американской НПО.

И вот что я скажу.

Мне совершенно понятно, что у всех вышеозначенных информационных ресурсов неприятности. Так и должно быть.

Мне непонятно другое.

ФБА «Экономика сегодня» / Сергей Павлов

Почему наше государство, сказав «а» не проговаривает далее весь алфавит? Почему государство останавливается на полпути?

Неужели наши государственные мужи действительно думают, что, прихлопнув эту газетенку Deutsche Welle, они действительно дали адекватный ответ? Да, аудитория этой «пошлятины» в России ни в какое сравнение не идет с аудиторией RT в Германии!

Как ответить по-настоящему на поступки наших уважаемых немецких партнеров, чтобы им действительно стало больно? Для этого бить надо по действительно больному месту.

По недружественным немецким НКО.

Чем плох, например, фонд Эберта, деятельность которого фактически направлена на перекладывание на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны и военные преступления?

Напомню прямую речь замдиректора ФФЭ Маркуса Меккеля:

«Часто забывается, что Германия и Советский Союз, два государства с диктаторскими режимами, совершали одинаковые действия. Пактом Гитлера — Сталина они фактически поделили мир между собой. Это означает, что в 1939 году Советский Союз также начал мировую войну. Красная армия совершала ужасные преступления в Польше, во время войны с Финляндией, в странах Балтии. Мы должны прийти к признанию совместной ответственности Германии и России за жертвы начала Второй мировой войны».

Мало? Вот еще:

«Мы никуда не денемся от того, что тысячи или даже десятки тысяч немецких женщин подверглись насилию со стороны солдат. И эта тема тоже имеет место в истории. Мы не можем говорить лишь только о хорошем или плохом, когда затрагиваем исторические события. Когда в России говорят о Второй мировой войне, мы смотрим на все мемориальные доски и памятники, там стоят даты: 1941–1945. Но если посмотреть правде в глаза, война началась гораздо раньше. И в этом солидарную ответственность перед историей несут две большие державы — Россия и Германия».

Причем речь этот человек произнес на форуме в России и не когда-нибудь, а накануне 22 июня. Такого масштаба у этого человека чувство такта.

Напомню также, что несчастный «Коля из Уренгоя» — тот самый, который произносил в немецком парламенте речи о невинных солдатах Вермахта, — это «жертва» именно этого самого фонда.

Может быть, настала пора, наконец, попрощаться с ним по-русски? Коленом под зад?

Это хорошо, это правильно, что «расследования» ФБК с призывами к незаконным митингам стирают. Но у меня вопрос: а почему авторов этих «расследований» не привлекли за клевету? То есть за основное преступление, которое они сделали источником своего безбедного существования? Клевета на чиновника вообще должна быть отдельным составом преступления, предусмотренным отдельной статьей УК и не должна быть делом частного обвинения. Клевета на чиновника — это не преступление против личности. Это преступление против государственного управления.

Если иностранная организация финансирует канал, разжигающий межнациональную рознь и оправдывающий терроризм, почему мы не задействуем статью «финансирование терроризма» и не выносим этот вопрос на международную арену? Почему мы не направляем документацию в Интерпол? Почему мы не используем этот случай для целей международной публичной политики? Почему вместо этого всего наши высшие чиновники записывают видео с угрозами, которые только упрочивают в глазах международного сообщества статус преступников как жертв политического преследования?

Почему мы вместо реальных дел заняты полумерами для отчетности и сотрясанием воздуха?

Наши уважаемые партнеры до сих пор смотрят на нас, как на дикарей, именно поэтому. Сморят и лыбятся.

А пора бы эту улыбочку у них с лиц стереть и нарисовать там то, что нам хочется видеть.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.