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Двойня родилась у обезьян-игрунков в омском зоопарке

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 20:05
Общество
Двойня родилась у обезьян-игрунков в омском зоопарке
Невские Новости  /  Степан Яцко

Омск, 4 февраля. Содержащиеся в зоопарке обезьяны-игрунки Митяй и Маня стали родителями. У зверьков родилась двойня. Об этом сообщили сотрудники учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, у пары, как и у других представителей этого вида, есть четкое разделение обязанностей: матери доверяют только кормление, а остальные заботы о малышах берет на себя отец.

«Папаша носит детей на своей не слишком могучей, но, видимо, очень выносливой спине», — отмечают работники зоопарка.

В петербургском зверинце на свет появился ленивец. Первое время детеныша скрывали от посетителей и даже закрывали вольер с этими животными.

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