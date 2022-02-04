Аналитик Беляков рассказал о роли Польши в окончании существования нынешней Украины

Киев, 4 февраля. Украина может очень скоро прекратить свое существование в нынешнем формате, и не последнюю роль в распаде страны сыграет Польша. Такое мнение высказал политический аналитик Дмитрий Беляков.

Эксперт считает, что под давлением Запада, а также в своих собственных корыстных интересах руководство Украины вполне может пойти в наступление в Донбассе и даже спровоцировать конфликт с Россией.

«Великобритания, Польша, США думают о том, как использовать украинский народ для решения своих целей. Дело в том, что военный конфликт выгоден и украинской верхушке, так как есть возможность хорошо прибрать к рукам и списать все промахи, все, что только возможно, на этот военный конфликт», — рассказал Беляков в интервью радио Sputnik Беларусь.

Аналитик уверен, что если Украина действительно ввяжется в военный конфликт, то он наверняка станет последним в ее существовании. Одной из главных причин этого станет то, что у Незалежной просто нет ресурсов для того, чтобы вести борьбу даже с ЛДНР, не говоря уже про отдельные страны. В итоге, если Украина и сохранится, то в совершенно ином формате, чем сейчас.

Федеральное агентство новостей /

«Достаточно полыхнуть, и это пламя войны остановить будет очень сложно. Пойдут и мигранты, и потоки оружия, появятся незаконные бандформирования. Сейчас важно, чтобы Украина вообще сохранилась, как государство, потому что конфликт, который сейчас готовится, будет последним для страны в том виде, в котором она существует сейчас. В итоге, я думаю, что будущая Украина будет собираться вокруг республик Донбасса», — высказался эксперт.

Еще одним важным фактором, который будет способствовать распаду Украины в случае ее участия в военном конфликте, станет «помощь» соседних государств, которые наверняка воспользуются случаем, чтобы забрать себе часть украинских территорий, а также освоить все возможные ресурсы. Первой в этом списке стоит Польша, которая уже сейчас не только стягивает войска к украинской границе, но и заявляет, что с радостью примет у себя украинских мигрантов.

«Здесь свои территориальные амбиции заявят другие государства, например, Польша. Если посмотреть, как ведет себя Польша, то она передислоцирует свои дивизии, стягивает войска якобы из-за мигрантов. Однако по карте четко видно, что именно к украинской границе все эти подразделения передвинуты», — подчеркнул политический аналитик Дмитрий Беляков.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец ранее заявил, что США и НАТО специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы под прикрытием раздутой шумихи решить ряд собственных стратегических задач.