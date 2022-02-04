Экономист Ордов объяснил, почему Цукерберг больше не входит в десятку самых богатых людей

Падение котировок Facebook стало очередным подтверждением, что мировая экономика в 2022 году замедлилась. Многие компании разочаруют своих инвесторов: быстрых денег не будет, рынок ждут передряги. Об этом ФАН рассказал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Накануне стало известно, что Facebook потерял за день 237 миллиардов долларов, а хозяин компании Марк Цукерберг — около 30 миллиардов долларов. Он покинул список самых богатых людей мира по версии Forbes. Акции Meta упали более чем на 22%. Это крупнейший обвал на корпоративном рынке США.

Константин Ордов пояснил, что крупнейшую социальную сеть Facebook, которой владеет компания Meta, тряхнуло после публикации финансового отчета, так как держатели акций надеялись на более высокие результаты. Это подстегнуло распродажу акций.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Инвесторы просто разочаровались в перспективах, они рассчитывали на более быструю прибыль. Они мечтали о денежном потоке, а компания не оправдала аппетитов. Сегодня многие корпорации в рамках цифровой трансформации смещают вектор своего развития на социально-ориентированные проекты. Влияние оказывает и тенденция перехода на экологически чистые источники энергии, которая интегрирована по всему миру. Это вызывает переоценку реальной рыночной стоимости инвестиций и ожидаемой прибыли. Перекосы финансового рынка неизбежны. Виртуальные миллиарды начинают делить заново», — сказал Ордов.

Эксперт по финансам обратил внимание, что такие новые компании, как Tesla, строят тактику и стратегию развития на ожидании перспектив. В случае неблагоприятных новостей инвестиции в такие компании тормозятся, а рыночная капитализация пересматривается. Ордов высказал мнение, что сегодня нередко небольшие компании со старым укладом вполне могут теснить новые и перспективные, но информационно уязвимые и малостабильные. Он предположил, что падение котировок акций Facebook могло быть спекулятивным, и добавил, что корпорация в недалеком будущем восстановит потери.

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