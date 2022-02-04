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Бывшая жена Константина Меладзе откровенно рассказала об изменах композитора

Шоу-бизнес
Бывшая жена Константина Меладзе откровенно рассказала об изменах композитора
Prt Scr youtube.com  /  Meladze Music

Москва, 4 февраля. Предательство продюсера группы «ВИА Гра» Константина Меладзе стало большим ударом для его бывшей супруги Яны Сумм. По словам многодетной матери, последние годы их брака были эмоциональным адом.

Сумм познакомилась с Меладзе благодаря конкурсу «Мисс Украина». Корона ей не досталась, но девушка привлекла внимание продюсера. После нескольких свиданий он сделал Сумм предложение. В то время карьера Меладзе набирала обороты, у него было много гастролей, затем появилась «ВИА Гра». Поначалу жена не испытывала ревности к девушкам из группы, но затем поняла — продюсер ей изменяет.

«Когда я обнаружила, что в жизни мужа есть другая женщина и все это длится очень давно, вначале были и страдания, и слезы. Это просто не укладывалось в голове! Передо мной стоял вопрос: или выбрать себя, или же выбрать семью, как это делают другие женщины», — поделилась Сумм с украинской «Комсомольской правдой».

Женщина сама предложила Меладзе развестись, чем его сильно удивила. Сумм благодарна бывшему супругу, что тот отпустил ее «по-хорошему». После развода ей понадобилось много времени, чтобы прийти в себя, но эта ситуация сделала ее сильнее.

Меладзе в 2015 году женился на экс-солистке «ВИА Гры» Вере Брежневой. У певицы есть две дочери от бизнесмена Михаила Кипермана — Соня и Сара.

Ранее Гоген Солнцев поздравил Брежневу с 40-летием, день рождения звезда отметила 3 февраля. По мнению шоумена, для своего возраста артистка выглядит очень хорошо.

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