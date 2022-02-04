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Фанаты сборной Украины по футзалу скандируют националистические лозунги на матче с Россией

Спорт
Фанаты сборной Украины по футзалу скандируют националистические лозунги на матче с Россией
Prt Scr matchtv.ru

Амстердам, 4 февраля. Болельщики сборной Украины по мини-футболу скандируют лозунги националистического содержания во время матча чемпионата Европы против России.

Первый тайм полуфинальной встречи чемпионата Европы по мини-футболу, в котором сборная России играет с Украиной, завершился на арене «Зигго Дом» в Амстердаме. Команда Сергея Скоровича дважды поразила ворота соперника, пропустив один мяч. Во время первого тайма фанаты сборной Украины выкрикивали националистические лозунги. Не исключено, что из-за поведения болельщиков к соперникам сборной России применят санкции.

Победитель встречи в Амстердаме в решающем матче сыграет с сильнейшим в паре Португалия — Испания. Второй полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу начнется в 22 часа по московскому времени.

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украина россия фанаты чемпионат европы мини-футбол
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