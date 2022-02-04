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«Мы были все в ужасе»: фигуристка Бестемьянова вспомнила о трагической смерти Гринькова
Спорт
«Мы были все в ужасе»: фигуристка Бестемьянова вспомнила о трагической смерти Гринькова
ТАСС  /  Евдокимов Вячеслав

Олимпийская чемпионка, советская фигуристка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с ФАН поделилась трогательным воспоминанием, связанным с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Сергеем Гриньковым. Талантливый и непревзойденный фигурист скончался от инфаркта в возрасте 28 лет. Трагедия случилась в ноябре 1995 года на льду катка в американском городе Лейк-Плэсид: 4 февраля 2022 года Сергею могло исполниться 55 лет.

«Когда это случилось, мы, конечно, были все в ужасе. Мы вместе в Калгари выиграли Олимпиаду, хотя они намного моложе были нас с Андреем Букиным. Тем ужасней то, что это случилось с таким молодым человеком. Открытый был парень со светлым лицом, очень чистой душой. Конечно, это большая трагедия», — призналась Бестемьянова.

«Мы были все в ужасе»: фигуристка Бестемьянова вспомнила о трагической смерти Гринькова
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

По словам собеседницы, она вместе с мужем, фигуристом, чемпионом Европы и заслуженным мастером спорта СССР Игорем Бобриным с трепетом и любовью относятся ко вдове Сергея Гринькова Екатерине Гордеевой. Сейчас 50-летняя Гордеева воспитывает двух дочерей и живет в США. Вторая наследница по имени Лиза родилась в 2002 году от распавшегося позже брака с фигуристом Ильей Куликом.

«Мы встречаемся не очень часто, но с большой теплотой я отношусь к Кате. Она с таким же теплом относится к нам. Мы поддерживаем хорошее дружеское общение. Я ее очень люблю», — рассказала титулованная спортсменка.

Ранее ФАН писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила состав женской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

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Все новости / Спорт / «Мы были все в ужасе»: фигуристка Бестемьянова вспомнила о трагической смерти Гринькова
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