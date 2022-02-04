Пилот Попов: США захотят овладеть технологиями бомбардировщика Ту-160М для B-21 Raider

Москва, 4 февраля. Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса разработали уникальные ракеты для защиты сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160М от вражеских истребителей. США попытаются овладеть этими секретными технологиями, полагает военный пилот Владимир Попов.

Российские Ту-160М первыми в мире получат ракеты класса «воздух — воздух» с обратным стартом. Это оружие способно поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся «за спиной» самолета, рассказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью изданию «ПолитРоссия».

В США создается новый перспективный бомбардировщик B-21 Raider, но ракетами обратного старта он не оснащен, отметил эксперт.

«Я думаю, что с получением информации такого рода, как у нас сегодня, безусловно, у США такие возможности появятся. Вероятнее всего, они это сделают с задержкой», — объяснил собеседник «ПолитРоссии».

По его мнению, Пентагон попытается раздобыть секреты новейшего ракетного вооружения модернизированных Ту-160М для своих бомбардировщиков B-21 Raider. Ракеты обратного старта делают российский самолет практически неуязвимым для атак вражеских истребителей, подытожил Попов.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российское Минобороны получит первый вновь построенный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М до конца второго квартала 2022 года.