Минск, 4 февраля. Между действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко и экс-лидером Украины Виктором Януковичем есть существенная разница. На это указал нынешний белорусский лидер.

Журналист Владимир Соловьев сравнил тактику действующего президента республики во время оппозиционных протестов в 2020 году и действия бывшего украинского лидера в 2014. Лукашенко пояснил, что был обязан защитить Дворец независимости, так как планировалось нападение на резиденцию.

Также в ходе интервью Лукашенко подчеркнул, что у Януковича «денег было много».

«Они [оппозиция Белоруссии] подняли этот фейк, что [Лукашенко], вот как Янукович, сбежал – он уже в Ростове, дети улетели. Я - автомат в руки, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята [силовики]. Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной», — говорит Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил напряженную ситуацию в мире с обстановкой в конце 30-х годов XX века.