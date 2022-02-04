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Технический сбой привел к остановке торгов Петербургской биржи

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 19:44
Экономика
Технический сбой привел к остановке торгов Петербургской биржи
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 4 февраля. Санкт-Петербургская биржа столкнулась со сбоем.

Петербургская биржа приостановила торги в связи со сбоем. Торговая сессия была заморожена с 19 часов по московскому времени.

На данный момент информация, почему произошли технические неполадки, отсутствует. Отмечается, что сотрудники торговой площадки выясняют истинные причины произошедшего.

«О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — указывается в сообщении биржи.

«СПБ Биржа» является самой крупной в стране биржевой платформой, которая организует торги ценными бумагами международных предприятий.

Площадка ранее запланировала на 5-е число старт торгов по субботам и воскресеньям. Ожидается, что сессии будут устраиваться с 10 до 19 часов, а инвесторы получат доступ к отечественным и зарубежным бумагам из индекса SPB100.

Санкт-Петербургская биржа в декабре сообщила о результатах первого публичного размещения акций. Компания выпустила на рынок порядка 18,8 млн акций и сумела привлечь 175 млн долларов.

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