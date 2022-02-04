Французский МИД с сожалением отреагировал на закрытие корпункта Deutsche Welle в Москве

Париж, 4 февраля. МИД Франции никак не отреагировал на блокировку вещания RT DE в Германии. Однако после закрытия корпункта Deutsche Welle в Москве министерство сделало заявление о сожалении.

Как уточнили во французском ведомстве, Париж сожалеет из-за решения Правительства России по Deutsche Welle. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на министерство.

«Франция сожалеет о решении российских властей о запрете вещания немецкого канала Deutsche Welle и закрытии его бюро в Москве», — говорится в комментарии ведомства.

Ранее стало известно о прекращении работы бюро Deutsche Welle в Москве. Решение российской стороны стало ответом на блокировку вещания RT в Германии.