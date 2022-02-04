Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 20:45
20:45
Экономика
Аналитик Юшков: новый контракт «Газпрома» с Китаем не отразится на поставках в Европу
20:43
Общество
Прием препаратов от ОРВИ может привести к положительному тесту на наркотики
20:42
Общество
Панды из Московского зоопарка предсказали результаты общекомандного зачета Олимпиады
20:42
Политика
Глава ЛНР Пасечник высказался о блокировке YouTube-каналов республики
20:42
Происшествия
Десять человек стали жертвами некачественного наркотика в Ростове-на-Дону
20:42
Общество
Эндокринолог Филатова предупредила об изменении запаха пота у переболевших COVID-19
20:41
Весь мир
Евросоюз ввел санкции против пяти членов правительства переходного периода Мали
20:40
Спорт
Сборная России по мини-футболу одержала победу над Украиной и стала первым финалистом ЧЕ
20:40
Общество
Врач Комаровский перечислил симптомы бактериального инфицирования у ребенка
20:39
Политика
Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о нюансах поездки Бербок в Киев
Все новости

Французский МИД с сожалением отреагировал на закрытие корпункта Deutsche Welle в Москве

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 19:43
Политика
Французский МИД с сожалением отреагировал на закрытие корпункта Deutsche Welle в Москве
wikipedia.org  /  Jebulon / CC0

Париж, 4 февраля. МИД Франции никак не отреагировал на блокировку вещания RT DE в Германии. Однако после закрытия корпункта Deutsche Welle в Москве министерство сделало заявление о сожалении.

Как уточнили во французском ведомстве, Париж сожалеет из-за решения Правительства России по Deutsche Welle. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на министерство.

«Франция сожалеет о решении российских властей о запрете вещания немецкого канала Deutsche Welle и закрытии его бюро в Москве», — говорится в комментарии ведомства.

Ранее стало известно о прекращении работы бюро Deutsche Welle в Москве. Решение российской стороны стало ответом на блокировку вещания RT в Германии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Французский МИД с сожалением отреагировал на закрытие корпункта Deutsche Welle в Москве
россия франция мид deutsche welle
Комментировать