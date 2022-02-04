Политолог Спивак назвал дату окончания нагнетания ситуации вокруг Украины

Киев, 4 февраля. Нагнетание ситуации вокруг Украины закончится буквально в одночасье. Политолог Дмитрий Спивак раскрыл, до какой даты США, Великобритания и ЕС будут поддерживать антироссийскую истерию в Незалежной, и зачем им это нужно.

Эксперт уверен, что попытка Запада обвинить РФ в планах напасть на Украину была предпринята лишь с одной целью. На самом деле, сам Киев тут ни при чем, и в очередной раз выступает лишь в качестве разменной монеты. В реальности США, Британия и Евросоюз пытались таким образом помешать объединиться России и Китаю.

«Владимир Путин 4 февраля после открытия Олимпиады встречается с Си Цзиньпинем. Эта встреча может стать судьбоносной для всего нового миропорядка. Вот, где собака порылась. Вот почему Украину используют с точки зрения войны. Потому что задача США и Великобритании, а также Польши и стран Балтии, попытаться оторвать Путина от Си Цзиньпиня», — заявил Спивак в интервью каналу Politeka Online.

По словам политолога, во время Олимпиады, которая проходит в Китае, президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин планируют подписать соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Именно этого боится Запад, и особенно США, которые прекрасно понимают, что не смогут справиться с Россией и Китаем в случае их объединения. Помешать этому союзу и пытались американцы на протяжении последних месяцев.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Как это можно сделать? Уговорами, шантажом или попыткой спровоцировать войну, после которой весь мир включит санкции, чтобы Си Цзиньпин сделал шаг назад, и Китай с Россией не подписали в Пекине большой договор. Это очень пугает американцев, потому что коалиция РФ и КНР — серьезная угроза. А эти страны готовятся к подписанию большого договора, включая сотрудничество в военно-промышленном комплексе. Конечно, американцы выступают категорически против», — подчеркивает Спивак.

Эксперт уверен, что вся ситуация разрешится буквально в течение пары недель, ведь когда Россия и Китай все-таки договорятся о сотрудничестве, в эскалации на Украине больше не будет смысла.

«Вся истерика вокруг Украины пройдет к 20 февраля — ко дню окончания Олимпийских игр. Но истерика закончится, а экономика Украины ляжет. Она уже легла. Но ни США, ни Британия поднимать ее не собираются», — объяснил политолог Дмитрий Спивак.

Экономист Юрия Атаманюк ранее раскрыл истинную цель создания союза Британии с Украиной и Польшей. Эксперт уверен, что формирование нового альянса может серьезно навредить Незалежной.