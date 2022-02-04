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Российский космонавт опубликовал сделанный с неба снимок алжирской пустыни

Весь мир
Российский космонавт опубликовал сделанный с неба снимок алжирской пустыни
Невские Новости  / 

Алжир, 4 февраля. Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал выполненный в космосе снимок, на котором запечатлен вид сверху на алжирскую пустыню.

Необычной фотографией специалист поделился на своей странице в Facebook, оставив также комментарий о чудесах ландшафта и климата изображенного на ней государства.

«Алжир — самая большая страна на Африканском континенте, 80% ее площади занимает пустыня Сахара», — написано на странице космонавта.

Он добавил, что АНДР имеет самую протяженную береговую линию среди стран Магриба. Ее длина составляет 988 километров.

«По своим климатическим особенностям и природе Алжир — уникальная страна. Здесь есть и пустыня, и горы, и озера, и море, и разнообразные леса», — добавил Рязанский.

Он отметил, что летом температура воздуха может достигать 50 градусов. При этом зимой зачастую выпадает снег. Российский космонавт также немного поделился своими знаниями истории изображенной на фото страны.

«Арабы говорят: Магриб — это птица, правое крыло которой — Тунис, левое крыло — Марокко, а тело птицы — Алжир», — процитировал Рязанский восточную пословицу.

Некоторые регионы Северной Африки своим ландшафтом напоминают другие планеты. Так, необычную красоту ливийской пустыни раньше отметили местные активисты социальных сетей.

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алжир
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