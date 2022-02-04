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Курдские боевики похитили 13 человек в сирийской Ракке

Весь мир
Курдские боевики похитили 13 человек в сирийской Ракке
youtube.com  /  Prt Scr

Дамаск, 4 февраля. Поддерживаемые США курдские бандформирования из состава «Сирийских демократических сил» (СДС) похитили 13 мирных жителей в городе Ракка и населенном пункте Айн Исса, находящемся в его окрестностях.

Восемь сирийцев, включая нескольких пожилых людей, были захвачены в административном центре провинции прямо в своих домах без объяснения причин. Впоследствии боевики увезли их в неизвестном направлении. Еще пятеро были задержаны в Айн Исса, где курды ранее ввели комендантский час.

По предположениям местных жителей, людей могли доставить в один из лагерей подготовки боевиков, чтобы затем насильно послать сражаться с протурецкими группировками из состава «Сирийской национальной армии» (СНА). Людей же старшего возраста могли взять в заложники ради получения выкупа.

Подобные ситуации происходят в северной и восточных частях Сирии, которые контролируются курдскими формированиями, с завидной регулярностью, но далеко не всегда становятся известны прессе. Похищения, грабежи и насильную вербовку практикуют не только «Сирийские демократические силы», но и подконтрольные Анкаре группировки боевиков, удерживающие территории на сирийско-турецкой границе. Страдает население и от стычек между экстремистами, зачастую становясь целями артиллерии противоборствующих группировок.

Ни Турция, ни США, которые незаконно ввели войска на сирийскую территорию, не обращают внимания на преступления своих подопечных, хотя местные жители захваченных районов периодически устраивают протестные акции. Вашингтон придает большее значение сохранению контроля курдами нефтяных месторождений, с завидной частотой вывозя в Ирак огромные колонны автоцистерн с черным золотом. На данном фоне лозунги администрации Джо Байдена о приверженности защите прав человека выглядят не иначе как саркастическими.

Курдские боевики похитили 13 человек в сирийской Ракке
Федеральное агентство новостей /

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