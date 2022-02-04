Разработкой градостроительного проекта территории «Горская» займутся три международных консорциума

Жюри международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» объявило финалистов первого отборочного этапа. Три международных консорциума должны разработать к середине мая текущего года концепцию развития территории бывшей промзоны, включающую в себя четыре функциональных кластера: лайт-индастрии, высокотехнологичного производства, деловых и общественных пространств.

По словам исполнительного директора группы компаний «ЦЕНТР», оператора проекта Кетеван Хелая, интерес к конкурсу проявили 76 компаний из 30 стран мира. Всего на участие в конкурсе были поданы 23 заявки: 20 — от сложных архитектурных консорциумов и 3 заявки — от частных бюро. Решением жюри конкурса победителями первого этапа стали консорциум «Марис Пропертиз» (Петербург), консорциум под лидерством «СЕМРЕН И МОНССОН МОС» (Петербург) и консорциум под лидерством COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (Вена).

«Все компании, которые подали заявки, обладают уникальным опытом, у них за спиной уже реализованы интересные и амбициозные проекты по разработке концепций развития сложных территорий. Когда мы рассматривали поступившие заявки, мы поняли, что большинство компаний справятся с этой поставленной задачей», — заявил председатель жюри, генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

По словам Кетеван Хелая, выбранные компании являются ведущими в своих отраслях.

«Два архитектурных бюро являются признанными звездами. В «Марис» входит компания «Тэн дизайн» (Китай), хорошо известная своими проектами. HIMMELB(L)AU входит в состав BAUHAUS. У каждого из финалистов много реализованных проектов, жюри действительно было сложно сделать выбор», — рассказала Кетеван Хелая.

Народные новости / Руслан Тимербаев

«Состав участников отборочного этапа был очень сильным. Мы изучали их опыт и возможности, гарантирующие создание комфортного инновационного кластера, и выбрали три лучшие компании, предложения которых больше всего соответствуют заявленным критериям», — пояснил член жюри, председатель RuGBC, эксперт по экологическому строительству Московского городского международного совета Гай Имз.

Региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова также отметила высокий профессиональный уровень победителей, но особенно ей импонирует, что выбранные участники конкурса обладают необходимыми компетенциями в проектировании бизнес-парков и объектов лайт-индустрии.

«Мы в России только начинаем развивать этот сегмент», — отметила Ольга Широкова.

Эксперт надеется, что в разработанных проектах победителей найдут отражение решения, реализованные в других подобных международных проектах, таких как London Docklands или Light Industrial Units в Дубае.

По словам директора Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Сергея Митягина, представленные победителями портфолио и концептуальное видение развития данной территории, выраженные в виде эссе и графических материалов, оказались хорошо проработанными. Немалую заслугу в этом эксперт видит в правильно сформулированных параметрах конкурса.

«Хочется отметить хорошую проработку самого контекста, которая была проведена организаторами конкурса. Участникам была предложена вся необходимая информация с историческим, экологическим и градостроительным анализом территории. Начальные условия были даны прекрасные, это отразилось на качестве заявок, потому что людей направили в правильное русло. В результате все участники, на мой взгляд, представили гениальные идеи», — отметил Сергей Митягин.

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Победители конкурса должны представить свои проекты до 16 мая текущего года, после чего жюри выберут победителя.

«Мы ожидаем, что объявленные сегодня финалисты представят такие предложения, которые будут отвечать современным тенденциям, в том числе в разряде создания комфортной городской среды, которые будут способствовать объединению усилий прогрессивных инновационных компаний и креативных людей с целью создания новой экономики Санкт-Петербурга», — заявил Геннадий Корупятник.

Консультант-аналитик Елена Прозорова добавила, что основной акцент в проекте должен быть сделан на создании качественно новой городской среды, в которой гармонично были бы представлены различные аспекты хозяйственной деятельности и общественной жизни.

«Территория «Горская» должна стать таким местом, куда тянулись бы люди: как в поисках трудоустройства и приложения своих творческих сил, так и за отдыхом и новыми впечатлениями. Мы привлекаем лучший международный опыт для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в заброшенные и депрессивные места и дать горожанам возможность жить в красоте, чистой среде и процветающем современном городе», — отметила Елена Прозорова.

Лидер проекта развития территории «Горская» Олег Избяков со своей стороны акцентировал, что после реализации проекта обновленная промышленная территория должна стать новой точкой притяжения не только для Санкт-Петербурга, но также для других регионов России и иностранных компаний. Но главное, подчеркнул девелопер, он нацелен на решение важных городских проблем.

«Проект в первую очередь призван решить проблемы неэффективного использования земельного ресурса, но также решает задачи создания новых рабочих мест. Создание инновационного кластера позволит увеличить налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга и сократит маятниковую миграцию в городе», — рассказал Олег Избяков.

Проект развития территории «Горская» уже получил высокую оценку экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«16 декабря идея была представлена президенту РФ и получила высокую оценку. В сущности, проект поддерживается со всех сторон», — рассказал заместитель директора центра практик качества жизни АНО «Агентство стратегических инициатив» Александр Красавцев.

Между тем, по словам Геннадия Корупятника, на региональном уровне он сталкивается с проблемами при согласовании в различных ведомствах.

«В последнее время мы чувствуем, что инвестиционный климат значительно ухудшается в нашем городе. В 2020 году мы заняли четвертое место в списке наиболее привлекательных инвестиционных регионов, но в 2021-м уже опустились на восьмое место. Реализация нашего проекта крайне сложна, сложность возникает во всем: и в подборе участка, и на каждом этапе согласования проекта. Я думаю, наши чиновники просто не хотят на себя брать ответственность, поэтому требуют с нулевой стадии достаточно подробно прорабатывать проекты, что сложно и затратно. При этом нет гарантии, что предложенный результат будет ими принят. Чаще всего инвесторы получают отказ в реализации предложенных проектов», — рассказал Геннадий Корупятник.

Реализации инвестпроектов, по его словам, сильно мешают отдельные распоряжения городской администрации. В частности, распоряжение, касающееся процедуры получения статуса инвестора, содержит общий набор требований, который дает возможность чиновникам принимать решение по собственному усмотрению.

«Можно собрать документы, передать на рассмотрение и получить отказ совершенно немотивированный, потому нет четко прописанных критериев его отбора. Например, три участка, которые мы включили в проект, были расписаны при строительстве дамбы на определенные ведомства, и цели их использования были указаны различные. Сейчас вместо того чтобы чиновникам самим направить определенные заявления и изменить назначение земельных участков, происходит элементарный отказ, и мы не можем сдвинуть этот вопрос с места», — отметил Геннадий Корупятник.

Девелопер считает устранение бюрократических проблем важной задачей при повышении инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга. Для этого он рекомендует воспользоваться опытом Москвы, которая решила эту проблему вполне успешно.