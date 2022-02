В Нью-Йорке у однополой пары пингвинов в зоопарке родился первенец

Сиракьюс, 4 февраля. В зоопарке Розамонд Гиффорд в штате Нью-Йорк у однополой пары самцов пингвинов Гумбольдта — Элмера и Лима родился птенец. Детеныш появился на свет 1 января, сообщает CBS News.

Same-sex penguin couple welcomes chick in a first for this New York zoo https://t.co/OZzh2o68qG