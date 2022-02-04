В Нью-Йорке у однополой пары пингвинов в зоопарке родился первенец

Сиракьюс, 4 февраля. В зоопарке Розамонд Гиффорд в штате Нью-Йорк у однополой пары самцов пингвинов Гумбольдта — Элмера и Лима родился птенец. Детеныш появился на свет 1 января, сообщает CBS News.

Same-sex penguin couple welcomes chick in a first for this New York zoo https://t.co/OZzh2o68qG — CBS News (@CBSNews) February 4, 2022

Зоопарк занимается сохранением популяции пингвинов и использует помощь приемных родителей для вынашивания чужих яиц. Сотрудники пошли на это, потому что некоторые пары плохо заботятся о потомстве, и не все птенцы доживают до вылупления. Первоначально яйцо принадлежало самке пингвина по имени Покита и ее партнеру Венте, но работники зоопарка решили его передать Элмеру и Лиме, потому что посчитали, что так детеныш имеет больше шансов на успех. В итоге самцы пингвинов по очереди высиживали яйцо, пока птенец не вылупился.

«Во время нашей первой проверки здоровья птенец весил 226 граммов. О нем по-прежнему заботятся как Элмер, так и Лима, они выполняют отличную работу. Как только у них появится больше опыта в этом деле, пару будут рассматривать для высиживания других яиц», — сказал директор зоопарка Розамонд Гиффорд Тед Фокс.

Элмер и Лима относятся к исчезающему виду пингвинов Гумбольдта, их популяция снижается из-за изменений климата. Поэтому появление птенца считается значимым событием.