Цукерберг покинул топ-10 богатейших людей мира на фоне обвала акций Meta

Нью-Йорк, 4 февраля. Основатель Meta Марк Цукерберг опустился на 12-е место в рейтинге богатейших людей мира из-за падения акций компании. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который рассчитывается в реальном времени.

В настоящий момент его состояние оценивается в 84,8 млрд долларов. За сутки бизнесмен потерял 29,7 млрд долларов (25,9%). Цукерберг входил в десятку богатейших людей планеты с 2015 года, отмечает телекомпания CNBC.

Суточное снижение капитала главы Meta является одним из крупнейших в истории. Цукерберга в этом списке антирекордов опережает, возможно, только Илон Маск, сообщает журнал. В 2021 году глава Tesla лишился за сутки 33 млрд долларов.

На этой неделе Meta опубликовала квартальный отчет со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли. После этого ценные бумаги компании на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели почти на 22%.