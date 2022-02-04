Канье Уэст подарил новой возлюбленной и ее подругам сумки за $10 тысяч

Лос-Анджелес, 4 февраля. Новая возлюбленная популярного американского рэпера Канье Уэста актриса Джулия Фокс продолжает получать дорогостоящие подарки от бывшего мужа Ким Кардашьян. Очередной презент за 10 тысяч долларов музыкант преподнес своей избраннице в день ее рождения.

Джулия Фокс отпраздновала 32-летие в нью-йоркском ресторане Lucien. Как сообщает издание Page Six, Уэст пришел на мероприятие с роскошным подарком. При этом музыкальный продюсер решил порадовать не только свою возлюбленную, но и четверых ее близких подруг.

Бывший муж звезды американских телешоу Ким Кардашьян в качестве презента преподнес избраннице сумку бренда Hermes Birkin. Такие же, но разных цветов он подарил ее приятельницам. Стоимость каждого аксессуара оценивается в 10 тысяч долларов, то есть порядка 800 тысяч рублей, согласно текущему курсу валют.

Канье Уэст и Джулия Фокс вновь вместе блеснули на публике в конце января. Знаменитости побывали во Франции, где посетили показ модного дома Kenzo. Актриса предстала перед вспышками фотокамер в латексном костюме и в высоких ботфортах.