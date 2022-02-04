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Продажи машин на рынке Великобритании выросли на 27,5%

Экономика
Продажи машин на рынке Великобритании выросли на 27,5%
Федеральное агентство новостей

Лондон, 4 февраля. Продажи автомобилей в Великобритании в январе 2022 года увеличились на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Показатели продаж в Соединенном Королевстве при этом до сих пор отстают от допандемийного уровня. Рост в январе объясняется эффектом низкой базы: в январе 2021 года в стране были закрыты многие шоурумы, из-за чего число реализованных транспортных средств закономерно снизилось. Свою роль также сыграл повышенный интерес потребителя к электромобилям. Из 23,5 тысячи машин, купленных в январе, каждая пятая (20,4%) была на электротяге.

Британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) прогнозирует, что в 2022 году в Великобритании будет продано 1,9 млн машин — на 15,2% больше, чем в 2021 году, но при этом на 17,9% меньше, чем в 2019 году. Слабая динамика продаж может быть вызвана дефицитом микрочипов.

В России с начала года стоимость автомобилей выросла на 3%. Это подтвердил редседатель правления холдинга «Авилон» Андрей Павлович.

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великобритания автомобиль торговля
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