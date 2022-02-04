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Британский посол Келин: Великобритания заинтересована в возобновлении диалога с Россией

Политика
Британский посол Келин: Великобритания заинтересована в возобновлении диалога с Россией
pixabay.com  /  Free-Photos

Лондон, 4 февраля. Великобритания желает возобновить политический диалог с российской стороной. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Состояние взаимоотношений между Россией и Соединенным Королевством изменилось. В области экономики и гуманитарных связей можно проследить позитивные тенденции. По словам дипломата, до этого российско-британские отношения были «нулевыми».

«Сейчас я вижу, что у британской стороны есть определенное желание возобновить политический диалог. Некоторые визиты уже были осуществлены, другие планируются. В принципе, это хороший знак — лишь бы они привели к чему-то полезному», — выражает надежду Келин в интервью РИА Новости.

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