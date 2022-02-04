Экономист Беляев оценил возможность снижения курса доллара до 23 рублей

Москва, 4 февраля. Финансовый аналитик Михаил Беляев назвал несбыточными показатели курса доллара, которые бы соответствовали так называемому «индексу бигмака». Об этом сообщает Lenta.ru.

Снижение курса доллара до «индекса бигмака» невозможно. К тому же, по словам аналитика Михаила Беляева, России не нужен такой низкий курс нацвалюты США.

Бигмак в США стоит 5,81 доллар, а в России его стоимость составляет 135 рублей, около 1,77 доллара. По версии авторов «индекса бигмака», справедливый курс рубля должен быть 23,24 рубля за доллар.

Беляев объяснил, что показатель гамбургера, предлагаемого компанией McDonald’s, демонстрирует некую взаимосвязь из-за своей многокомпонентности: зерна, мяса, транспорта, энергии, стоимости аренды площадей. При этом реальный курс между российской и американской валютой складывается по реальному спектру торгуемых товаров, который значительно уже, нежели продукты, используемые при приготовлении сендвича.

«Фундаментальные значения курса рубля и доллара определены и вряд ли будут меняться. Рубль где-то на уровне 75-76 рублей за доллар. Возможны колебания под влиянием внешних факторов, мы видели, что доллар подскочил до 78 рублей, но потом он скорректировался до фундаментальных значений, но чем выше он отклонится, тем скорее он вернется к фундаментальному значению», — резюмировал эксперт.

Российский рубль на текущий момент является одной из самых недооцененных валют в мире. Предпоследнее место в рейтинге платежных средств по данному параметру заняла турецкая лира, которую считают недооцененной на 67,9%. Среди переоцененных фиатов — норвежская крона и швейцарский франк.