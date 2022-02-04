Певец Дима Билан новым клипом поддержал российских олимпийцев

Москва, 4 февраля. Исполнитель Дима Билан представил зимнюю версию клипа «Ради побед», которой поддержал участников Олимпиады в Пекине.

Певец заявил, что является болельщиком россиян и поэтому не мог остаться в стороне от событий в Пекине. По его словам, членам национальной сборной тяжело выступать без национального гимна и флага.

«И чтобы поддержать нашу олимпийскую сборную мы сделали зимнюю версию клипа на трек #радипобед ! Поддерживайте нашу команду, покажите, как вы болеете и поддерживаете, используйте хештег #wewillROCyou!» — говорится в описании клипа Билана на его YouTube-канале.

В Пекине 4 февраля состоялось официальное открытие зимних Олимпийских игр. Церемония проходила на стадионе «Птичье гнездо», где в VIP-зоне находился президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в открытии Игр приняли участие военнослужащие Росгвардии. Среди них была конькобежка Ольга Фаткулина, которая держала флаг Олимпийского комитета России (ОКР).