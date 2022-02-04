Сборная России по мини-футболу открыла счет в полуфинале ЧЕ с Украиной

Амстердам, 4 февраля. Российские футзалисты вышли вперед в матче 1/2 финала континентального первенства против Украины.

Антон Соколов вывел сборную России по мини-футболу вперед в игре чемпионата Европы с Украиной. Нападающий поразил ворота соперника на второй минуте матча, который проходит в Амстердаме. Голевую передачу на партнера по команде сделал капитан российской сборной Сергей Абрамов.

Победитель первого полуфинального матча Евро-2022 сыграет с сильнейшим в паре Португалия — Испания. Решающий матч чемпионата Европы по мини-футболу, в котором принимают участие 16 национальных команд, состоится 6 февраля.