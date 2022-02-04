Масштабный сбой зафиксирован в работе социальной сети «ВКонтакте»

Москва, 4 февраля. Пользователи жалуются на сбой в работе популярной социальной сети «ВКонтакте». Пресс-служба ресурса подтвердила информацию о неполадках.

По последним данным, доступным на Downdetector, зафиксировано около 54 тыс. жалоб. Пользователи жалуются как на работу сайта, так и приложения «ВКонтакте». Некоторые юзеры испытывают сложности с редактированием своего профиля.

Представители социальной сети сообщили, что оперативно устраняют неполадки. Что именно их спровоцировало, пока не уточняется. Как скоро пользователи смогут полноценно пользоваться сайтом, неизвестно. К тому же трудности имеются и в работе Ростелекома.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой «ВКонтакте» , мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили ТАСС в компании.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее запустила тематическую ленту, посвященную зимним Играм, — «Пекин-2022». Благодаря ей болельщики смогут оперативно узнавать о победах свои любимых команд.