В Кремле отреагировали на видео с задремавшим на Олимпиаде в Пекине Путиным

Москва, 4 февраля. Кремль не может себе позволить комментировать все, что обсуждается в социальных сетях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кадры с задремавшим главой государства на Олимпиаде в Пекине.

В Сети до этого появилась видеозапись, на которой заметно, как президент России Владимир Путин немного задремал во время открытия Олимпиады. Лидер решил закрыть глаза как раз в тот момент, когда на арене появилась сборная Украины.

Дмитрий Песков отметил, что если комментировать все обсуждаемое в социальных сетях, то можно «потерять трезвость ума».

«Этого мы себе позволить не можем», — сказал представитель Кремля.

В интернете ранее опубликовали фотографию укутавшегося пледом на церемонии открытия Олимпийских игр Владимира Путина.