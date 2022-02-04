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В Кремле отреагировали на видео с задремавшим на Олимпиаде в Пекине Путиным

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 19:13
Политика
В Кремле отреагировали на видео с задремавшим на Олимпиаде в Пекине Путиным
Prt. Scr. Telegram

Москва, 4 февраля. Кремль не может себе позволить комментировать все, что обсуждается в социальных сетях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кадры с задремавшим главой государства на Олимпиаде в Пекине.

В Сети до этого появилась видеозапись, на которой заметно, как президент России Владимир Путин немного задремал во время открытия Олимпиады. Лидер решил закрыть глаза как раз в тот момент, когда на арене появилась сборная Украины.

Дмитрий Песков отметил, что если комментировать все обсуждаемое в социальных сетях, то можно «потерять трезвость ума».

«Этого мы себе позволить не можем», — сказал представитель Кремля.

В интернете ранее опубликовали фотографию укутавшегося пледом на церемонии открытия Олимпийских игр Владимира Путина.

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украина путин песков олимпиада
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