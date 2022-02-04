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Британский посол Броннерт назвала Россию прекрасным государством

Политика
Британский посол Броннерт назвала Россию прекрасным государством
twitter.com  /  @DeborahBronnert

Лондон, 4 февраля. Россия является прекрасной страной, жители которой имеют множество точек соприкосновения с британцами. Об этом заявила посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

По словам дипломата, Россия и Великобритания ведут совместную работу над рядом вопросов, несмотря на существующие сложности во взаимоотношениях двух государств.

Броннерт уверяет, что усиленная работа в поиске компромиссов и защиты интересов собственного государства вызывает интерес. Также британский посол заявила о заинтересованности Соединенного Королевства в сотрудничестве с Россией в сфере образования.

«С личной точки зрения Россия — прекрасная страна. Российский народ — прекрасный народ, который так много дал миру в культуре, науке и просто в новом взгляде на вещи. Так что мне очень нравится жить и работать в России. На самом деле, я полагаю, граждане России и Великобритании имеют довольно много общего. Поэтому есть много вещей, которые могут и должны нас сближать», — считает дипломат.

Ранее обозреватель «СП» Сергей Аксенов заявил, что Великобританию ждет сокрушительный удар при условии введения антироссийских санкций.

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россия великобритания образование Броннерт
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