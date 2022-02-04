Мантуров: МО РФ получит первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки до июля 2022 года

Казань, 4 февраля. Российское военное ведомство получит первый бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М новой постройки до конца второго квартала 2022 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Руководитель российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров во время рабочей поездки в Казань дал интервью ряду СМИ. Он напомнил, что решение о возобновлении серийного выпуска Ту-160М принимал президент РФ Владимир Путин.

«Мы смогли реализовать эту задачу в максимально короткие сроки. Потому что изначально и контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже вот до конца второго квартала передадим машину в министерство обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение», — подчеркнул Мантуров.

Министр сообщил, что одновременно с производством Ту-160М будет начат выпуск ПАК ДА — перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

Ранее аналитики американского портала 19FortyFive объяснили, почему знаменитые стратегические бомбардировщики Ту-160 после модернизации наводят ужас на страны НАТО. Об оснащении этих самолетов ВКС РФ новейшими ракетами класса «воздух — воздух» с обратным стартом информировал «Царьград».