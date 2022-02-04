Фондовые индексы США демонстрируют падение после публикации статистики рынка труда

Вашингтон, 4 февраля. Основные американские фондовые индексы сокращаются в пятницу после оглашения минтрудом США информации о безработице в стране. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,21% — до 35037,63 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,11%, до 13863 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4467,2 пункта.

Безработица в Соединенных Штатах в январе достигла 4%, а количество занятых в несельскохозяйственных сферах экономики возросло на 467 тысяч при прогнозе роста на 150 тысяч. Это указывает, что ФРС США поднимет свою ставку уже на мартовском заседании.

Федеральная резервная система ради борьбы с высокой инфляцией может пойти на повышение базовой учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Об этом заявил президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич.