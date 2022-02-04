Политолог Межевич назвал «паникой» реакцию властей Германии на закрытие в РФ корпункта DW

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» Николай Межевич считает, что главным политическим событием недели стала встреча лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также стоит акцентировать внимание на закрытие в РФ корпункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

Важным итогом встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина эксперт считает совместное заявление о международных отношениях, в котором лидеры РФ и КНР выступили против использования отдельными государствами понятия демократии для давления на другие страны. Не менее важным является поддержка Китаем выдвинутых Россией предложений по обеспечению безопасности в Европе.

«Когда в нашем общем планетарном лесу объявляется одно сумасшедшее животное, все остальные стараются выстраивать между собой отношения. Вот мы с Пекином их и выстраиваем. В целом американцы за последние года два сделали очень много для нашего объединения. У нас с Пекином за 30 лет с горбачевских времен не получалось сделать столько. За это США огромное человеческое спасибо», — заявил Николай Межевич.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Вторым важным событием политолог назвал закрытие корпункта телерадиокомпании Deutsche Welle — как ответная реакция РФ на остановку вещания в Германии российского телеканала Russia Today.

«В отличие от перемещений каких-то фриков натовского разлива (речь идет об уходе с поста генсека НАТО Йенса Столтенберга. — Прим. ФАН), это вопрос очень серьезный. Мы с начала 1960-х годов старалась не злить Германию без нужды, старались по возможности сотрудничать. Между нашими странами существовало взаимное уважение и понимание того, что надо избегать тех эксцессов, которые дважды случились в XX веке. Поэтому мы иной раз прощали друг другу некоторые шероховатости. Но Deutsche Welle за последние годы стремительно съехала от разумноцентристского взгляда на проблемы Европы, постепенно приближаясь к любимым проектам доктора Геббельса. В связи с этим считаю, что наша реакция абсолютно адекватная», — отметил Николай Межевич.

По его мнению, изменение позиции в отношении действий немецких властей демонстрирует, что в дальнейшем Россия больше не будет терпеть шантаж.

«Мы очень долго прощали — вспомним историю с «Северным потоком — 2». Теперь взяли и не простили. Сейчас в Берлине некоторая паника наблюдается не среди журналистов, а среди серьезных политиков и, я бы даже сказал, военных, которые не очень понимают, что происходит», — пояснил политолог.

Комментируя восстание дальнобойщиков в Канаде, которые блокировали Оттаву и несколько городов в знак протеста из-за требований обязательной вакцинации и карантина при пересечении границ, эксперт отметил, что это реакция на целый комплекс проблем, которые существуют в стране. Созданы они усилиями правящих кругов Канады, отметил политолог, но он не думает, что государство под руководством Джастина Трюдо готово за них ответить. Вместо мирного разрешения конфликта правительство предпочтет силовое подавление протестов, считает Николай Межевич.

«Шансов у них нет, вырождение политического класса Канады — вещь очевидная. При этом деградация нынешнего поколения канадских политиков выглядит более ущербной, чем предыдущего. Правда, у них есть одна особенность — это готовность при любом удобном случае пролить кровь собственного народа. И сделают это они при первой возможности. Тем более между полицией и армией в Канаде есть множество промежуточных структур, связанных с вопросами безопасности, которые в принципе готовы открыть огонь когда угодно и против кого угодно», — высказал свое мнение Николай Межевич.

Global Look Press / Arindam Shivaani/ZUMAPRESS.com

Касаясь намерения президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу с лидером РФ Владимиром Путиным, политолог отметил, что особого резона в такой встрече он не видит. Он связывает действия главы Франции с его желанием усилить свои позиции накануне предстоящих выборов.

«Лучше бы, чтобы с Владимиром Владимировичем встретился де Голль, тогда мы, возможно, жили бы в другой Европе. Макрон не де Голль, и он прекрасно понимает, что по большому счету у русских нет ни малейшего желания разговаривать с лондонскими политиками, что разговор с американскими политиками возможен, но крайне тяжелый. К Франции с давних времен в России отношения довольно теплые. У французов есть определенные шансы выступить в качестве миротворцев, и понятно, что тот, кто принесет те или иные договоренности с Россией, по крайне мере, сохранит свои полномочия на следующий срок», — прокомментировал Николай Межевич.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным политолог даже не хочет рассматривать как то, на что стоит обращать внимание, потому что политическое сознание киевских властей, по его мнению, находится где-то на уровне вирусов.