Физиогномист Воеводин доказал подлинность слитого в Сеть фото больной Заворотнюк

Москва, 4 февраля. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк сильно изменилась, но ее можно узнать на фотографии с дорожных камер, на которой была запечатлена машина фигуриста Петра Чернышева. Такое мнение высказал специалист по физиогномике Олег Воеводин.

В Сети ранее появилось фото с мужем Заворотнюк за рулем Mercedes. Рядом с ним на пассажирском сиденье находится женщина в возрасте. Некоторые СМИ утверждают, что это и есть тяжелобольная актриса. Физиогномист Олег Воеводин уверен — на снимке была именно Заворотнюк.

«Да, это она. Конечно, черты лица серьезно изменились. Но есть отличительные признаки, которые остались идентичны. Так, с левой стороны мы видим прежнюю линию волос около уха: пряди лежат так, словно в этом месте есть небольшая проплешина», — поделился он с kp.ru.

Эксперт обратил внимание не только на волосы актрисы. По его мнению, заметна одинаковая форма лица на фото Заворотнюк до болезни и на слитой фотографии. Воеводин вспомнил, как выглядела Жанна Фриске на снимках незадолго до смерти. Экс-солистка группы «Блестящие» из-за глиобластомы так же изменилась до неузнаваемости. Аналогичный диагноз был поставлен и Заворотнюк.

Ранее бывший участник телестройки «Дом-2», блогер Рустам Солнцев опознал актрису на фото с камер. По его словам, «рак никого не красит».