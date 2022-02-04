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Четыре землетрясения произошли у берегов Египта за последний месяц
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Четыре землетрясения произошли у берегов Египта за последний месяц
Весь мир
Четыре землетрясения произошли у берегов Египта за последний месяц
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Каир, 4 февраля. Землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера произошло в Средиземном море. Об этом сообщает Национальный исследовательский институт астрономии и геофизики Египта (NRIAG).

Подземные толчки накануне случились в 400 километрах к северу от Дамиетты. Местные жители ощутили сейсмоактивность и рассказали о «гремящей посуде и качающейся люстре» наличных страничках в социальных сетях.

«Землетрясение ощущалось в Палестине, на Кипре, в Египте и Израиле», — говорится в сообщении.

Специалисты NRIAG отметили, что за последний месяц в регионе произошли по меньшей мере четыре землетрясения. Повышенная сейсмоактивность сеет панику среди жителей и гостей республики.

Экстренные службы и медицинские организации пока не сообщали о погибших и пострадавших в результате подземных толчков. Спасатели осматривают здания на наличие трещин и разрушений.

В первых числах января 2022 года в Восточном Средиземноморье произошло землетрясение магнитудой 6,6. Граждане нескольких регионов Египта почувствовали результат сейсмоактивности. Через две недели природное явление повторилось, но уже с меньшей силой — всего 3,4 балла.

Последние подземные точки зафиксированы NRIAG 31 января в Красном море, в 159 километрах от портового города Дамиетта. Мощность составила 3,5 балла.

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египет землетрясение
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