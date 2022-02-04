Марокканский король велел провести в мечетях молитву о дожде

Рабат, 4 февраля. Король Марокко Мухаммед VI призвал провести во всех мечетях страны мусульманскую молитву о дожде.

Соответствующая церемония должна состояться сегодня во время пятничного богослужения. Об этом говорится в заявлении министерства по делам вакфов и ислама.

«По приказу Его Величества короля Мухаммеда VI и ввиду соблюдения мер предосторожности на фоне пандемии, которые делают невозможным проведение общепринятого ритуала, все молитвы богу о дожде совершатся в мечетях королевства в пятницу, 2 числа месяца раджаб 1443 года Хиджры, что соответствует 4 февраля 2022 года», — отмечено в сообщении ведомства.

В объявлении добавлено, что просьба о ниспослании осадков будет включена в пятничную проповедь имама. Наблюдающийся засушливый период в Марокко грозит сельскохозяйственному сезону. Подобная ситуация регулярно происходит в североафриканском королевстве.

В прошлом году дожди выпадали в достаточном количестве, благодаря чему Рабат установил рекорд по урожайности сельскохозяйственных культур. Так, объемы выращенного в стране зерна достигли 103 миллионов центнеров.

Практика проведения молитвы о дожде часто наблюдается в засушливых мусульманских государствах. Ранее Международная редакция ФАН рассказала, как совершался подобный ритуал в Ливии.