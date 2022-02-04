Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 19:14
19:13
Политика
В Кремле отреагировали на видео с задремавшим на Олимпиаде в Пекине Путиным
19:13
Весь мир
Госдеп США одобрил поставки вооружения сразу нескольким странам Ближнего Востока
19:06
Политика
Британский посол Броннерт назвала Россию прекрасным государством
19:05
Армия
Мантуров: МО РФ получит первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки до июля 2022 года
19:05
Происшествия
Правоохранители возбудили 2750 уголовных дел после погромов в Казахстане
19:05
Политика
Политолог Межевич: симметричный ответ России на блокировку вещания RT в Германии уникален
19:04
Экономика
Фондовые индексы США демонстрируют падение после публикации статистики рынка труда
19:04
Общество
Школьники Псковской области могут продолжить обучение на летних каникулах из-за дистанта
19:03
Общество
Самарский губернатор прервал совещание, отправив глав муниципалитетов на снегоборьбу
19:00
Весь мир
Четыре землетрясения произошли у берегов Египта за последний месяц
Все новости

Марокканский король велел провести в мечетях молитву о дожде

Весь мир
Марокканский король велел провести в мечетях молитву о дожде
pixabay.com  /  diego_torres /

Рабат, 4 февраля. Король Марокко Мухаммед VI призвал провести во всех мечетях страны мусульманскую молитву о дожде.

Соответствующая церемония должна состояться сегодня во время пятничного богослужения. Об этом говорится в заявлении министерства по делам вакфов и ислама.

«По приказу Его Величества короля Мухаммеда VI и ввиду соблюдения мер предосторожности на фоне пандемии, которые делают невозможным проведение общепринятого ритуала, все молитвы богу о дожде совершатся в мечетях королевства в пятницу, 2 числа месяца раджаб 1443 года Хиджры, что соответствует 4 февраля 2022 года», — отмечено в сообщении ведомства.

В объявлении добавлено, что просьба о ниспослании осадков будет включена в пятничную проповедь имама. Наблюдающийся засушливый период в Марокко грозит сельскохозяйственному сезону. Подобная ситуация регулярно происходит в североафриканском королевстве.

В прошлом году дожди выпадали в достаточном количестве, благодаря чему Рабат установил рекорд по урожайности сельскохозяйственных культур. Так, объемы выращенного в стране зерна достигли 103 миллионов центнеров.

Практика проведения молитвы о дожде часто наблюдается в засушливых мусульманских государствах. Ранее Международная редакция ФАН рассказала, как совершался подобный ритуал в Ливии.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Марокканский король велел провести в мечетях молитву о дожде
марокко
Комментировать