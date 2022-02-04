«Не забуду никогда»: фигурист Урманов признался, кто первым сообщил ему о победе на Олимпиаде

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов в беседе с ФАН признался, что не первым узнал о победе в Олимпиаде 1994 года. По его словам, ему о долгожданной победе с трибун сообщил друг, фигурист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Гриньков. Молодые люди в составе сборной России приехали завоевывать золотые медали в рамках XVII зимних Олимпийских игр, которые проходили в норвежском городе Лиллехаммер.

«Есть одно воспоминание, которое я не забуду никогда. Это Олимпиада в 1994 году. Сергей уже стал олимпийским чемпионом, а я должен был кататься через несколько дней. Когда я прокатал произвольную программу, мы сидели вместе с профессором Алексеем Мишиным, а ребята сидели на трибунах, включая Сережу Гринькова. Сережка вскочил и побежал по трибуне в ту зону, где сидели журналисты, в те кабинки, где сидят комментаторы. Я видел прекрасно, как он бежал в ту сторону, потому что у комментаторов быстрее отображались результаты, чем на мониторах. Он самый первый увидел, что я стал чемпионом Олимпиады. Он с трибун показал мне, что я первый. Если пересматривать мою произвольную программу, то можно видеть, как я смотрю именно на Сережку Гринькова», — трогательно рассказал Урманов.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Однако судьба сыграла с Сергеем Гриньковым злую шутку — в возрасте 28 лет он скончался от инфаркта. Трагедия случилась в ноябре 1995 года на льду катка в Лейк-Плэсиде. Во время тренировки фигуристу стало плохо — он потерял сознание, упал на лед, а спустя несколько десятков минут врачи констатировали смерть. Сергею Гринькову 4 февраля 2022 года могло бы исполниться 55 лет.

«На самом деле мне не очень легко об этом говорить. Было очень жалко, когда Сергея не стало в таком раннем возрасте. Если честно, у меня самые теплые воспоминания от общения с Сергеем. Он достаточно сложный был по характеру товарищ, но для меня он был очень понятный, справедливый и правильный. Как человек он мне очень импонировал. Знаете, такой настоящий мужчина. Тяжеловато немного это все вспоминать, несмотря на то, что прошло много лет», — вспоминает олимпийский чемпион.

Сергей Гриньков мечтал быть фигуристом-одиночником, но добился успеха именно в парном катании. Вместе с Екатериной Гордеевой он покорял чемпионаты СССР, Европы и мира. Вместе они стали золотыми призерами зимних Олимпийских игр 1988 и 1994 годов. На глазах Сергея партнерша выросла — из милой девушки превратилась в привлекательную женщину. Сотрудничество спортсменов вылилось в крепкий брак.

Ранее Алексей Урманов в разговоре с ФАН прокомментировал заявление титулованного спортсмена и известного продюсера Ильи Авербуха в отношении российской Олимпийской сборной по фигурному катанию.