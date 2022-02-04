Для США случилось наихудшее: Россия и Китай положили конец однополярному миру

Россия и Китай вступили в политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США. С таким заявлением выступил украинский политический эксперт Андрей Головачев.

Пекин официально поддержал требования России к США о предоставлении ей гарантий безопасности, заявил он. Кроме того, добавил Андрей Головачев, министры иностранных дел России и Китая заявили, что отныне Москва и Пекин «будут совместно выступать против дестабилизирующих действий Вашингтона, в том числе на территории Европейского союза». Андрей Головачев считает, что таким образом Россия и Китай положили конец однополярному миру.

«Как я и предполагал, Москва и Пекин, по сути, объявили об официальном окончании гегемонии США и конце однополярного мира. Другими словами, Китай и Китай объявили, что они, наряду с США, берут ответственность за международную безопасность», — заявил украинский эксперт.

Также Андрей Головачев сообщил о том, что для США случилось наихудшее, чего они опасались долгое время. Худшее — новый стратегический союз межу двумя ядерными сверхдержавами.

«Для США случилось наихудшее — Россия и Пекин вступили в политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США. Кроме того, Вашингтону не удалось однозначно склонить Германию на свою сторону в противостоянии против Китая и России», — сказал он.

ПолитЭксперт / Аврора Зорина

Теперь у Вашингтона, заявил Андрей Головачев, есть два пути: либо признать новые реалии и начинать отказываться от политики кнута и санкций, переходить к политике взаимного учета интересов и поиска балансов, либо попытаться восстановить контроль над ЕС с помощью общеевропейской войны, и тем самым мобилизовать Западный мир, их союзников против Китая и России.

«В ближайшие дни мы будем знать, какой путь выбрали США», — написал Андрей Головачев на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

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