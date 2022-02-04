Здоровье граждан на первом месте: депутат Фролова поддержала дистанционную продажу лекарств по рецепту

Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты. Инициативы озвучил на форуме «Деловая Россия» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Из-за «Омикрона» нагрузка на амбулаторное звено выросла в разы. Лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов, потому что качественное оказание медицинской помощи без этого невозможно, сказал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, обращаясь к президенту.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам по электронным рецептам. Денис Проценко предложил президенту поддержать с этой целью принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесен на рассмотрение правительством. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с «Единой Россией».

Депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН заявила, что поддерживает инициативу однопартийцев.

duma.gov.ru / Государственная Дума

«Здоровье жителей страны для государства имеет первостепенное значение. Поэтому сегодня, чтобы не допустить ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, на борьбу с ней брошены без преувеличения все силы страны. Число предпринимаемых мер с каждым днем только растет. Еще одной очень значимой, на мой взгляд, мерой становится партийная инициатива по дистанционной продаже рецептурных лекарственных средств и выписке электронных рецептов. Ведь это поможет существенно снизить нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено, а пациентам — избежать новых случаев заражения, так как им не придется лишний раз посещать поликлиники, что тоже немаловажно», — отметила депутат Госдумы Тамара Фролова.

Предложения партии на форуме также одобрил Минздрав. Ранее «Единая Россия» предлагала Правительству РФ провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн.

Напомним, продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре.