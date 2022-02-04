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Джонсон и Шольц намерены совместно разработать пакет санкций против России

Политика
Джонсон и Шольц намерены совместно разработать пакет санкций против России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 4 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились вести совместную работу над введением антироссийского пакета санкций. Об этом сообщают на Даунинг-стрит по итогам разговора британского и немецкого лидеров.

Политики обсудили напряженную ситуацию, которая образовалась вокруг Украины. По информации официального источника, лидеры двух государств признали важность диалога с российскими представителями власти и теперь намерены разрешить сложившуюся ситуацию с помощью всех дипломатических каналов.

Джонсон и Шольц также обратили внимание союзников на отправку Москве «четкого и последовательного послания».

«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину», — говорят в канцелярии британского премьера.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о планах по введению в отношении России наиболее жестких ограничительных мер. Трасс не исключает конфискации собственности состоятельных россиян в Лондоне.

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