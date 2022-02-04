Панды из Московского зоопарка предсказали результаты общекомандного зачета Олимпиады

Большие панды Диндин и Жуи из Московского зоопарка выбрали фаворитов XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине. Животные являются символом соревнований, так что их мнение вызвало у посетителей особый интерес.

Пандам предложили выбрать лидеров в общекомандном зачете и показали им пять одинаковых конусов с флагами стран, которые представляют на Олимпиаде наибольшее количество спортсменов.

Диндин выбрала российский триколор, после чего прыгнула и повалила в снег фигурку с символикой Китая. Жуи сначала остановился на Германии, но передумал и предпочел конус с флагом США. Для выбора животным также были предложены конусы с флагами Швеции, Нидерландов, Австрии, Норвегии и Канады, однако панды «проголосовали» лишь за Китай, Россию, Германию и Штаты.

XXIV Олимпийские зимние игры стартовали 4 февраля 2022 года в Пекине, на соревнования отправились 212 российских спортсменов, которые будут выступать под флагом Олимпийского комитета России.