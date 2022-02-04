Слепая провидица Ванга предрекла человечеству открытие источника энергии «родом с Венеры»

София, 4 февраля. Одна из самых известных и авторитетных предсказателей XX века болгарская слепая провидица Ванга предрекла человечеству большой шаг вперед в области энергетики в 2022 году.

Прорицательница утверждала, что произойдет открытие источника энергии, который будет «мощнее, чем Солнце». Последователи Ванги предположили, что речь идет о термоядерных разработках. С появлением нового источника провидица связывала время, «когда Земля сможет отдохнуть». Это значит, что новый источник будет «чистым», в отличие от угля или газа, которые загрязняют планету.

pppl.gov / Принстонский университет

По словам Ванги, этот мощный источник «придет на Землю с Венеры». Толкователи пока не смогли понять, как трактовать этот фрагмент предсказания. В любом случае ясно, что провидица знала об истощении естественных источников энергии. Наступивший 2022 год должен стать переломным для человечества. Миру придется найти выход, чтобы предотвратить полное исчезновение биологических запасов планеты.

Ванга оставила множество предсказаний, в том числе и для далекого будущего, вплоть до 3797 года. Они оказались доступны благодаря публикации в газете, которую выпустили на следующий год после смерти пророчицы. Ванга предрекла великий голод и гибель всего живого на Земле в следующем тысячелетии.