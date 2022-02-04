Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 19:14
19:13
Политика
В Кремле отреагировали на видео с задремавшим на Олимпиаде в Пекине Путиным
19:13
Весь мир
Госдеп США одобрил поставки вооружения сразу нескольким странам Ближнего Востока
19:06
Политика
Британский посол Броннерт назвала Россию прекрасным государством
19:05
Армия
Мантуров: МО РФ получит первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки до июля 2022 года
19:05
Происшествия
Правоохранители возбудили 2750 уголовных дел после погромов в Казахстане
19:05
Политика
Политолог Межевич: симметричный ответ России на блокировку вещания RT в Германии уникален
19:04
Экономика
Фондовые индексы США демонстрируют падение после публикации статистики рынка труда
19:04
Общество
Школьники Псковской области могут продолжить обучение на летних каникулах из-за дистанта
19:03
Общество
Самарский губернатор прервал совещание, отправив глав муниципалитетов на снегоборьбу
19:00
Весь мир
Четыре землетрясения произошли у берегов Египта за последний месяц
Все новости

Слепая провидица Ванга предрекла человечеству открытие источника энергии «родом с Венеры»

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 18:40
Общество
Слепая провидица Ванга предрекла человечеству открытие источника энергии «родом с Венеры»
Prt Scr youtube.com  /  TV Center

София, 4 февраля. Одна из самых известных и авторитетных предсказателей XX века болгарская слепая провидица Ванга предрекла человечеству большой шаг вперед в области энергетики в 2022 году.

Прорицательница утверждала, что произойдет открытие источника энергии, который будет «мощнее, чем Солнце». Последователи Ванги предположили, что речь идет о термоядерных разработках. С появлением нового источника провидица связывала время, «когда Земля сможет отдохнуть». Это значит, что новый источник будет «чистым», в отличие от угля или газа, которые загрязняют планету.

Слепая провидица Ванга предрекла человечеству открытие источника энергии «родом с Венеры»
pppl.gov / Принстонский университет

По словам Ванги, этот мощный источник «придет на Землю с Венеры». Толкователи пока не смогли понять, как трактовать этот фрагмент предсказания. В любом случае ясно, что провидица знала об истощении естественных источников энергии. Наступивший 2022 год должен стать переломным для человечества. Миру придется найти выход, чтобы предотвратить полное исчезновение биологических запасов планеты.

Ванга оставила множество предсказаний, в том числе и для далекого будущего, вплоть до 3797 года. Они оказались доступны благодаря публикации в газете, которую выпустили на следующий год после смерти пророчицы. Ванга предрекла великий голод и гибель всего живого на Земле в следующем тысячелетии.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Слепая провидица Ванга предрекла человечеству открытие источника энергии «родом с Венеры»
ванга пророчество источник энергии
Комментировать