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Африканские христиане поблагодарили Россию за оказание помощи в защите населения

Весь мир
Африканские христиане поблагодарили Россию за оказание помощи в защите населения
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Москва, 4 февраля. Христиане Черного континента благодарны российским инструкторам, обучающим бойцов национальных сил обороны и безопасности, рассказал патриарший экзарх в Африке митрополит Леонид.

«К нам уже обращаются люди из Мали, из ЦАР и говорят, что очень довольны присутствием тех специалистов, которые "защищают наши права и свободы". С их слов, перевожу: это небо и земля, что было раньше и что сейчас. Люди обращаются к нам, благодарят, говорят, что мы наконец-то можем исповедовать себя христианами, не боясь за свою жизнь», — сказал священнослужитель во время пресс-конференции в Москве.

Митрополит добавил, что, возводя административные центры и храмы на территории материка, Русская православная церковь должна быть готова ко всем угрозам, которые будут возникать в процессе формирования новых приходов.

Африканские христиане поблагодарили Россию за оказание помощи в защите населения
Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

«Мы понимаем, что одной молитвой мы там ничего не сделаем, хотя на бога, естественно, прежде всего мы уповаем», — заключил экзарх.

Ранее около ста приходов Александрийского патриархата попросили представителей РПЦ перевести их в лоно Русской православной церкви. В ходе заседания отечественное духовенство заявило о «невозможности дальнейшего отказа клирикам Александрийской православной церкви, подавшим соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата».

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, этому способствовал успех российских инструкторов, которых западная пресса связывает с «ЧВК Вагнера».

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православие африка рпц христиане российские инструкторы
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