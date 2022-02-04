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Госдеп США одобрил поставки вооружения сразу нескольким странам Ближнего Востока

Весь мир
Госдеп США одобрил поставки вооружения сразу нескольким странам Ближнего Востока
Global Look Press  /  Senior Master Sgt. Paul Gorman/Keystone Press Agency

Вашингтон, 4 февраля. Государственный департамент США утвердил поставку очередной партии вооружений для ряда государств Ближнего Востока. Сделка также предварительно одобрена потенциальными получателями, в число которых вошли Саудовская Аравия, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По официальным заявлениям, Эр-Рияду планируется продать 31 комплекс связи и навигации для модернизации стоящих у них на вооружении систем противовоздушной и противоракетной обороны на сумму около 23,7 млн долларов. Абу-Даби также получит запасные части и дополнительное оснащение для установок ПВО/ПРО HAWK, Patriot и THAAD общей стоимостью в 65 млн долларов. В Пентагоне подчеркнули, что поставки существенно повысят возможности двух государств оперативно отразить возникающие угрозы, подразумевая под этим атаки со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».

У Иордании же список покупок немного «серьезнее». Королевству намерены поставить 12 истребителей F-16C Block 70, а также модули целеуказания и комплексы JDAM (Joint Direct Attack Munition), с помощью которых устаревшие неуправляемые авиабомбы превращаются в высокоточные корректируемые боеприпасы.

Возможные помехи

Как сообщается, данное решение американских властей не является окончательным и стороны пока не заключали каких-либо договоров в этой сфере. Также в американском законодательстве есть множество подводных камней, которые в состоянии значительно осложнить процесс. Например, помешать может конгресс, если обе его палаты простым большинством одобрят законопроект, направленный на отмену сделки.

В свою очередь, если президент воспользуется правом вето для отмены решения конгресса, то для снятия этого запрета парламентариям придется набрать уже не менее двух третей голосов. В таком случае продвинуть сделку глава государства сможет только на особых основаниях, доказав, что поставка оружия третьим странам необходима для защиты национальных интересов США.

В начале этого года администрация Джо Байдена заморозила поставку самолетов Эмиратам и авиабомб Саудовской Аравии, отказавшись от продажи им наступательных вооружений. Причиной стала война в Йемене, где от ударов ВВС арабской коалиции постоянно гибнут мирные жители.

После этого власти США одобрили продажу Эр-Рияду ракет класса «воздух-воздух» на 650 млн долларов, что критики восприняли крайне негативно. Однако курсу обозначенной Байденом политики это не противоречило: саудовские самолеты не смогли бы использовать подобные боеприпасы против йеменских повстанцев-хуситов, которые попросту не имеют авиации.

Дружеская помощь

Теперь Соединенные Штаты вновь заявили, что продолжат поддерживать оборонный потенциал своих союзников в регионе, назвав продажу указанного оружия как один из путей этой поддержки. И вряд ли кто-либо в Вашингтоне станет активно препятствовать нынешним поставкам, если дело продвинется дальше предварительных одобрений.

В части, касающейся Эр-Рияда и Абу-Даби, все замыкается исключительно на обороне. Ранее саудовские власти попытались «занять» у своих региональных партнеров боеприпасы для комплексов ПРО Partiot, поскольку постоянные ракетные атаки из Йемена истощили все резервы, а поставки из США оперативными не назовешь. Теперь такая угроза стоит и перед ОАЭ, которые уже успели оценить эффективность беспилотников хуситов.

В отношении же продаж вполне «наступательного» вооружения Иордании в Вашингтоне вряд ли возникнут какие-либо возражения или разногласия. Королевство является давним союзником США, а также, в отличие от аравийских монархий, воздерживается от участия в региональных конфликтах и не слывет злостным нарушителем прав человека.

Важный рынок сбыта

Продажа оружия ближневосточным государствам занимает важную долю в доходах Вашингтона. С 2016 по 2020 год страны региона получали почти половину от всего экспорта американского оружия и эти объемы лишь нарастали. С приходом же к власти более «миролюбивого» Байдена продажи упали на 21%.

Однако вряд ли американские политики захотят ухудшать отношения со своими важными покупателями оружия, особенно на фоне недавнего срыва поставок истребителей F-35 Эмиратам. Те после долгих разбирательств отказались от сделки в пользу французских Dassault Rafale, так как Вашингтон в рамках этого контракта пытался оказать на Абу-Даби давление из-за его растущего сотрудничества с КНР. Стоит отметить, что и сам Пекин может заставить американских политиков «образумиться» и вновь нарастить объемы экспорта продукции военного назначения, чтобы не уступать место геополитическому противнику.

Вдобавок, оставленные Соединенными Штатами позиции понемногу прибирают к рукам и его союзники по НАТО. Накануне Париж заявил о намерении расширить военное присутствие в ОАЭ. Франция направить туда «Рафали» из состава своих собственных ВВС, дабы внести вклад в укрепление обороноспособности аравийской державы, что, вероятно, также подстегнет американских демократов.

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