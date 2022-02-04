Госдеп США одобрил поставки вооружения сразу нескольким странам Ближнего Востока

Вашингтон, 4 февраля. Государственный департамент США утвердил поставку очередной партии вооружений для ряда государств Ближнего Востока. Сделка также предварительно одобрена потенциальными получателями, в число которых вошли Саудовская Аравия, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По официальным заявлениям, Эр-Рияду планируется продать 31 комплекс связи и навигации для модернизации стоящих у них на вооружении систем противовоздушной и противоракетной обороны на сумму около 23,7 млн долларов. Абу-Даби также получит запасные части и дополнительное оснащение для установок ПВО/ПРО HAWK, Patriot и THAAD общей стоимостью в 65 млн долларов. В Пентагоне подчеркнули, что поставки существенно повысят возможности двух государств оперативно отразить возникающие угрозы, подразумевая под этим атаки со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».

US State Dept backs latest raft of Saudi, UAE, Jordan arms sales | News | Al Jazeera https://t.co/ArLpLDBr37 — Antoine D ☭ Qui Tacet Consentit (@AD1968F) February 4, 2022

У Иордании же список покупок немного «серьезнее». Королевству намерены поставить 12 истребителей F-16C Block 70, а также модули целеуказания и комплексы JDAM (Joint Direct Attack Munition), с помощью которых устаревшие неуправляемые авиабомбы превращаются в высокоточные корректируемые боеприпасы.

Возможные помехи

Как сообщается, данное решение американских властей не является окончательным и стороны пока не заключали каких-либо договоров в этой сфере. Также в американском законодательстве есть множество подводных камней, которые в состоянии значительно осложнить процесс. Например, помешать может конгресс, если обе его палаты простым большинством одобрят законопроект, направленный на отмену сделки.

В свою очередь, если президент воспользуется правом вето для отмены решения конгресса, то для снятия этого запрета парламентариям придется набрать уже не менее двух третей голосов. В таком случае продвинуть сделку глава государства сможет только на особых основаниях, доказав, что поставка оружия третьим странам необходима для защиты национальных интересов США.

Biden administration halts arms sales to UAE and Saudi Arabia

The move temporarily freezes billions of dollars in arms sales inked during Trump's last weeks in office. State Department says it will conduct a routine review of the deals before canceling or going ahead with them pic.twitter.com/LOL080s5Jc — The Somali Observer (@ObserverSomali) January 28, 2021

В начале этого года администрация Джо Байдена заморозила поставку самолетов Эмиратам и авиабомб Саудовской Аравии, отказавшись от продажи им наступательных вооружений. Причиной стала война в Йемене, где от ударов ВВС арабской коалиции постоянно гибнут мирные жители.

После этого власти США одобрили продажу Эр-Рияду ракет класса «воздух-воздух» на 650 млн долларов, что критики восприняли крайне негативно. Однако курсу обозначенной Байденом политики это не противоречило: саудовские самолеты не смогли бы использовать подобные боеприпасы против йеменских повстанцев-хуситов, которые попросту не имеют авиации.

Дружеская помощь

Теперь Соединенные Штаты вновь заявили, что продолжат поддерживать оборонный потенциал своих союзников в регионе, назвав продажу указанного оружия как один из путей этой поддержки. И вряд ли кто-либо в Вашингтоне станет активно препятствовать нынешним поставкам, если дело продвинется дальше предварительных одобрений.

After a spate of Houthi missile and drone attacks, US notices Major Arms Sales to Saudis and Emiratis — missile defense in both cases, parts for Saudi and Emiriati THAADs (Lockheed Martin) and Emirati HAWKs (Raytheon) and Patriots (Raytheon). https://t.co/RVa5hVGN0K — Evan Hill (@evanhill) February 4, 2022

В части, касающейся Эр-Рияда и Абу-Даби, все замыкается исключительно на обороне. Ранее саудовские власти попытались «занять» у своих региональных партнеров боеприпасы для комплексов ПРО Partiot, поскольку постоянные ракетные атаки из Йемена истощили все резервы, а поставки из США оперативными не назовешь. Теперь такая угроза стоит и перед ОАЭ, которые уже успели оценить эффективность беспилотников хуситов.

В отношении же продаж вполне «наступательного» вооружения Иордании в Вашингтоне вряд ли возникнут какие-либо возражения или разногласия. Королевство является давним союзником США, а также, в отличие от аравийских монархий, воздерживается от участия в региональных конфликтах и не слывет злостным нарушителем прав человека.

Важный рынок сбыта

Продажа оружия ближневосточным государствам занимает важную долю в доходах Вашингтона. С 2016 по 2020 год страны региона получали почти половину от всего экспорта американского оружия и эти объемы лишь нарастали. С приходом же к власти более «миролюбивого» Байдена продажи упали на 21%.

Today, #UAE has officially signed an historic contract for 80 #Rafale. Proud to be part on this cooperation between United Arab Emirates ???????? and France ???????? for a long time. pic.twitter.com/NbgvrcQz8i — MBDA (@byMBDA) December 3, 2021

Однако вряд ли американские политики захотят ухудшать отношения со своими важными покупателями оружия, особенно на фоне недавнего срыва поставок истребителей F-35 Эмиратам. Те после долгих разбирательств отказались от сделки в пользу французских Dassault Rafale, так как Вашингтон в рамках этого контракта пытался оказать на Абу-Даби давление из-за его растущего сотрудничества с КНР. Стоит отметить, что и сам Пекин может заставить американских политиков «образумиться» и вновь нарастить объемы экспорта продукции военного назначения, чтобы не уступать место геополитическому противнику.

Вдобавок, оставленные Соединенными Штатами позиции понемногу прибирают к рукам и его союзники по НАТО. Накануне Париж заявил о намерении расширить военное присутствие в ОАЭ. Франция направить туда «Рафали» из состава своих собственных ВВС, дабы внести вклад в укрепление обороноспособности аравийской державы, что, вероятно, также подстегнет американских демократов.